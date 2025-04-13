Триумф азербайджанской греко-римской борьбы на чемпионате Европы в Словакии!
И Гурбан Гурбанов (82 кг) завоевал золото. В финале 23-летний спортсмен разгромил венгра Эрика Шилвасси - 6:0.
Для Гурбана это первая крупная победа на взрослом уровне. Ранее он побеждал на чемпионатах мира и Европы U-23, на молодежном и юношеском первенствах планеты и континента.
На нынешнем Евро Гурбанов на пути к финалу одолел соперников из Армении, России и Грузии.
Таким образом, на чемпионате Европы сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завоевала 3 золота, 1 серебро и 2 бронзы.
Всего у Азербайджана в Словакии 4 золота, 2 серебра и 7 бронзовых медалей.
*** 20:30
Ульви Ганизаде (72 кг) в тяжелой борьбе одолел белоруса Александра Левончика (2:1) и стал бронзовым призером.
*** 20:19
Хасрат Джафаров (67 кг) стал 3-кратным чемпионом Европы!
В финале он без особых проблем победил представителя Болгарии Абу Муслима Амаева - 7:1.
22-летний бронзовый призер Олимпиады в Париже катком прошелся по всем соперникам, победив на пути к финалу борцов из Швейцарии, Грузии и Турции с общим счетом 20:1.
*** 19:50
Сегодня в столице Словакии Братиславе завершается чемпионат Европы по борьбе.
В заключительный день сразу трое азербайджанских борцов греко-римского стиля могут взять золото. Первая награда высшей пробы сегодня уже завоевана. Нихат Мамедли в финале весовой категории до 60 кг уверенно разобрался с Георгием Тибиловым из Сербии (7:3) и стал 2-кратным чемпионом Европы.
Также сегодня за золото поборются Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг). Ульви Ганизаде (72 кг) имеет шанс на бронзу.
До сегодняшнего дня в активе сборной Азербайджана было 9 медалей - 1 золото, 2 серебра и 6 бронзовых наград. Вольник Георгий Мешвилдишвили (125 кг) стал чемпионом, борец вольного стиля Осман Нурмагомедов (92 кг) и классик Эльдениз Азизли (55 кг) стали серебряными призерами, а бронза в активе Ислама Базарганова (57 кг, вольная борьба), Али Рагимзаде (65 кг, вольная борьба), Кенана Гейбатова (70 кг, вольная борьба), Аганазара Новрузова (74 кг, вольная борьба), Ислама Аббасова (87 кг, греко-римская борьба) и Жали Алиевой (57 кг, женская борьба).