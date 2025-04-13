Триумф азербайджанской греко-римской борьбы на чемпионате Европы в Словакии!

И Гурбан Гурбанов (82 кг) завоевал золото. В финале 23-летний спортсмен разгромил венгра Эрика Шилвасси - 6:0.

Для Гурбана это первая крупная победа на взрослом уровне. Ранее он побеждал на чемпионатах мира и Европы U-23, на молодежном и юношеском первенствах планеты и континента.

На нынешнем Евро Гурбанов на пути к финалу одолел соперников из Армении, России и Грузии.

Таким образом, на чемпионате Европы сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завоевала 3 золота, 1 серебро и 2 бронзы.

Всего у Азербайджана в Словакии 4 золота, 2 серебра и 7 бронзовых медалей.

*** 20:30

Ульви Ганизаде (72 кг) в тяжелой борьбе одолел белоруса Александра Левончика (2:1) и стал бронзовым призером.

*** 20:19



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