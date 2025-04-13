Воздушная тревога в Израиле

Сирены воздушной тревоги в связи с ракетным обстрелом из Йемена были активированы в Тель-Авиве, Иерусалиме и нескольких центральных районах Израиля. Об этом сообщила полицейская пресс-служба.

«Была объявлена тревога в районах Тель-Авива, Иерусалима и в центральном округе. Полиция проводит поиски мест, где могли быть падения [ракет]», - говорится в заявлении.

«После сирен, которые прозвучали некоторое время назад в нескольких районах Израиля, после проверки было установлено, что одна ракета была запущена из Йемена», - сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. «Были предприняты попытки перехвата, и ракета, вероятно, была успешно перехвачена», - добавили в армейском ведомстве.

Ранее армейская пресс-служба сообщила, что сирены воздушной тревоги прозвучали в ряде районов Израиля, предупреждая об угрозе ракетного обстрела со стороны Йемена.