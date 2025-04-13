USD 1.7000
EUR 1.9245
RUB 2.0345
Подписаться на уведомления
Блицкриг Израиля: палестинский город в осаде
Новость дня
Блицкриг Израиля: палестинский город в осаде

Воздушная тревога в Израиле

20:48 573

Сирены воздушной тревоги в связи с ракетным обстрелом из Йемена были активированы в Тель-Авиве, Иерусалиме и нескольких центральных районах Израиля. Об этом сообщила полицейская пресс-служба.

«Была объявлена тревога в районах Тель-Авива, Иерусалима и в центральном округе. Полиция проводит поиски мест, где могли быть падения [ракет]», - говорится в заявлении.

«После сирен, которые прозвучали некоторое время назад в нескольких районах Израиля, после проверки было установлено, что одна ракета была запущена из Йемена», - сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. «Были предприняты попытки перехвата, и ракета, вероятно, была успешно перехвачена», - добавили в армейском ведомстве.

Ранее армейская пресс-служба сообщила, что сирены воздушной тревоги прозвучали в ряде районов Израиля, предупреждая об угрозе ракетного обстрела со стороны Йемена.

Оно, конечно, Трамп герой, но зачем экономику ломать?
Оно, конечно, Трамп герой, но зачем экономику ломать? главный вопрос; все еще актуально
11:28 3407
Хасрат Джафаров катком прошелся по соперникам и стал 3-кратным чемпионом Европы
Хасрат Джафаров катком прошелся по соперникам и стал 3-кратным чемпионом Европы Нихат Мамедли - 2-кратный; обновлено 20:30
20:30 1699
В Азербайджане ускорилась инфляция. Резко вырос импорт пшеницы, сливочного масла и сахара
В Азербайджане ускорилась инфляция. Резко вырос импорт пшеницы, сливочного масла и сахара официоз
17:18 4627
ВСУ приготовили месть за Сумы
ВСУ приготовили месть за Сумы фото; видео; обновлено 21:00
21:00 13778
Мирзоян рассказал о встрече с Байрамовым и о деталях мирного договора
Мирзоян рассказал о встрече с Байрамовым и о деталях мирного договора
19:07 1581
Как проходит реконструкция стадиона в Ханкенди
Как проходит реконструкция стадиона в Ханкенди ФОТО
19:01 2270
Турецкая оппозиция объявила: собрано свыше 10 млн подписей за досрочные выборы
Турецкая оппозиция объявила: собрано свыше 10 млн подписей за досрочные выборы обновлено 17:55
17:55 4706
И Япония вливается в НАТО
И Япония вливается в НАТО наш комментарий
11:02 4779
Между Америкой и Китаем все плохо
Между Америкой и Китаем все плохо
16:48 2207
Анкара принимает переговоры России и Украины
Анкара принимает переговоры России и Украины
15:53 2458
У Аваза Зейналлы выявили онкозаболевание
У Аваза Зейналлы выявили онкозаболевание
15:46 4199

ЭТО ВАЖНО

Оно, конечно, Трамп герой, но зачем экономику ломать?
Оно, конечно, Трамп герой, но зачем экономику ломать? главный вопрос; все еще актуально
11:28 3407
Хасрат Джафаров катком прошелся по соперникам и стал 3-кратным чемпионом Европы
Хасрат Джафаров катком прошелся по соперникам и стал 3-кратным чемпионом Европы Нихат Мамедли - 2-кратный; обновлено 20:30
20:30 1699
В Азербайджане ускорилась инфляция. Резко вырос импорт пшеницы, сливочного масла и сахара
В Азербайджане ускорилась инфляция. Резко вырос импорт пшеницы, сливочного масла и сахара официоз
17:18 4627
ВСУ приготовили месть за Сумы
ВСУ приготовили месть за Сумы фото; видео; обновлено 21:00
21:00 13778
Мирзоян рассказал о встрече с Байрамовым и о деталях мирного договора
Мирзоян рассказал о встрече с Байрамовым и о деталях мирного договора
19:07 1581
Как проходит реконструкция стадиона в Ханкенди
Как проходит реконструкция стадиона в Ханкенди ФОТО
19:01 2270
Турецкая оппозиция объявила: собрано свыше 10 млн подписей за досрочные выборы
Турецкая оппозиция объявила: собрано свыше 10 млн подписей за досрочные выборы обновлено 17:55
17:55 4706
И Япония вливается в НАТО
И Япония вливается в НАТО наш комментарий
11:02 4779
Между Америкой и Китаем все плохо
Между Америкой и Китаем все плохо
16:48 2207
Анкара принимает переговоры России и Украины
Анкара принимает переговоры России и Украины
15:53 2458
У Аваза Зейналлы выявили онкозаболевание
У Аваза Зейналлы выявили онкозаболевание
15:46 4199
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться