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Франция тонет в долгах

21:15 483

Правительство Франции рассчитывает снизить уровень дефицита бюджета до 4,6% в 2026 году, однако для этого придется сэкономить €40 млрд. Об этом заявил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Эрик Ломбар в эфире телеканала BFMTV.

«У нас накопился госдолг, который превышает €3 трлн, и с каждым годом нам приходится все большие суммы отдавать кредиторам. Так что у нас уже чрезвычайное положение в контексте бюджета. В прошлом году мы отдали кредиторам более €50 млрд, в этом будет больше €70 млрд. Это гораздо больше, чем оборонный бюджет. Поэтому мы обязаны стабилизировать долг, а для этого необходимо снизить дефицит бюджета», - сказал он.

Министр подтвердил, что в 2025 году правительство рассчитывает сохранить дефицит, как и было заложено в бюджете, на уровне 5,4%, тогда как в 2026 году дефицит планируется сократить до 4,6%. «Это потребует дополнительных усилий в размере €40 млрд», - сказал министр, добавив, что это планируется сделать «преимущественно за счет экономии», то есть снижения госрасходов. Тем не менее Ломбар рассчитывает и на увеличение бюджетных поступлений.

Также он предлагает сохранить на постоянной основе «налог на высокие доходы», который был введен в качестве исключительной меры для стабилизации бюджета 2025 года. Он, в частности, подразумевает минимальную ставку в 20% для людей, чей облагаемый налогом доход превышает €250 тыс. в год. Одновременно Ломбар пообещал, что «вопрос о повышении налогов не стоит», и добавил, что конкретные меры будут обсуждаться на совещании с премьер-министром во вторник.

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