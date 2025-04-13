Трамп в шутку сравнил себя с Байденом

Президент США Дональд Трамп сравнил свой рабочий график и подход к общению с прессой с тем, как это делал его предшественник Джо Байден. Видео с его комментариями было опубликовано в социальной сети X.

«Я, в отличие от Байдена, всегда на связи. Как думаете, стал бы Байден давать интервью в два часа ночи?» — с улыбкой сказал Трамп, беседуя с журналистами поздно ночью. Следом он пошутил, что экс-лидер Соединенных Штатов не стал бы общаться с прессой и в 9 часов утра.

Ранее сообщалось, что Трамп потребовал отказаться от позиции, продвигаемой Байденом, согласно которой американские ценности изначально были вредными и угнетающими. Об этом стало известно из указа нынешнего главы США.

Перед этим Трамп также заявил, что приходится разбираться с последствиями работы его предшественника. При этом он назвал Байдена худшим президентом Америки.