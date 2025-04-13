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Дипломатический скандал между Алжиром и Францией

21:35 230

Алжир вызвал посла Франции Стефана Ромате в Министерство иностранных дел в связи с арестом сотрудника консульства во Франции.

В заявлении Министерства иностранных дел Алжира сообщается, что послу Франции Ромате была вручена решительная нота протеста в связи с арестом одного из сотрудников консульства во Франции.

В заявлении говорится, что генеральный секретарь Министерства иностранных дел Алжира Лунес Мекраман принял посла Франции Ромате в здании министерства и подчеркнул, что Алжир выступает против решения французских судебных властей, направленного против консульского работника с дипломатическим иммунитетом по форме и содержанию.

Согласно информации, судебное расследование во Франции связано с обвинениями в попытке похищения человека, известного как Амир DZ.

МИД отметил, что сотрудник консульства был задержан в общественном месте без какого-либо предварительного уведомления по дипломатическим каналам.

Касаясь утверждения о том, что телефон сотрудника консульства был найден вблизи резиденции Амира Бухорса, известного как Амир DZ, в заявлении подчеркивается, что это обоснование является слабым и недостаточным и нет никаких доказательств, оправдывающих временное задержание.

По мнению МИД Алжира, целью инцидента было подорвать процесс двусторонних отношений между двумя странами, которые было решено оживить.

Бухорс, который в социальных сетях использует имя Амир DZ, известен как влиятельный человек.

Амир Бухорс, проживающий во Франции, которого якобы пытались похитить, делится контентом, критикующим политику алжирского правительства и властей.

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