Зеленский: «Россия не боится, поэтому бьет баллистикой»

Президент Владимир Зеленский заявил об отсутствии достаточного давления на Россию со стороны международного сообщества, из-за чего она «не боится» атаковать украинские города. Об этом он заявил в вечернем обращении.

«Я хотел бы поблагодарить каждого и каждую, кто помнит, что войны заканчиваются, когда о преступлениях войны не забывают и когда на агрессора давят достаточно. Именно этого сейчас нет. В эту пятницу был ровно месяц, как Россия отвергла американское предложение полного и безусловного прекращения огня. Они не боятся, и именно поэтому баллистика. Именно поэтому каждую ночь под сотню ударных дронов, большинство из которых – «Шахеды». И именно против обычных украинских городов», - сказал он.

Зеленский также подчеркнул, что российские удары по Сумам были осуществлены по центру города в Вербное воскресенье. Президент рассказал, что первая российская баллистическая ракета попала в одно из зданий университета в Сумах, а вторая «разорвалась фактически над улицей».

Он также сообщил, что среди 117 раненых – девочка 2025 года рождения.

По последним данным, в результате баллистических ударов РФ по Сумам погибли 34 человека.