Премьер-лига: «Зиря» победила, у «Сабаха» и «Нефтчи» вся надежда на Кубок

По ходу матча «Нефтчи» выигрывал 2:0. Отличились Филип Озобич (9-я минута) и Эдвин Куч (23-я). Однако гостям удалось переломить ход встречи. Еще в первом тайме, на 43-й минуте, Рафаэль Утциг реализовал пенальти, сократив разрыв в счете. А после перерыва Давит Волков (61-я минута), тот же Утциг (75-я, опять с пенальти) и Джейхун Нуриев (77-я) принесли «Зиря» победу.

«Зиря» на 6 очков опережает идущий на 3-м месте «Араз-Нахчыван» и на 15 очков отстает от лидирующего «Карабаха». Уже в следующем туре агдамцы могут оформить свое очередное чемпионство. Для этого надо обыграть «Нефтчи» и нужно, чтобы «Зиря» потеряла очки в игре с «Сумгаитом».

В этом туре «Карабах» разгромил аутсайдера чемпионата «Сабаил» - 4:1. Бакинская команда отстает от спасительного 9-го места на 8 очков. Впереди еще шесть туров, но, судя по тому, как развиваются события, лишь чудо спасет «Сабаил» от вылета.

«Туран-Товуз» в отчетном туре одержал важнейшую победу над «Сабахом» - 2:1. После этого матча, в котором свою первую в карьере красную карточку получил опытнейший главный тренер товузцев Курбан Бердыев, «Туран-Товуз» на 11 очков опережает «Сабах». Помешать идущему на четвертой строчке Товузу попасть в еврокубки может лишь победа «Сабаха» или «Нефтчи» в Кубке Азербайджана. Там в первом полуфинале «Сабах» обыграл «нефтяников» со счетом 2:1.

В нижней части турнирной таблицы «Шамахы» в гостях взял верх над «Сумгаитом» - 2:1. Важное очко набрал и «Кяпяз», не позволивший «Араз-Нахчывану» обыграть себя - 0:0.

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