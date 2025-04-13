У Фицо проблемы со здоровьем

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал о том, что в последние несколько дней испытывает трудности в связи с ранением, которое он получил в результате покушения на него в мае 2024 года. Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.

«Последние три дня ранение, полученное при покушении, доставляло мне хлопоты. Мне даже пришлось отменить часть своей программы, особенно в пятницу. Приношу извинения всем, кого это коснулась», — сказал он.

Однако Фицо выразил надежду, что в понедельник, 14 апреля, «ничего не помешает» отправиться в Прешов и Кошице, где запланированы рабочие мероприятия.

В мае 2024 года 71-летний писатель Юрай Цинтула совершил покушение на премьер-министра в городе Гандлова. Фицо получил серьезные ранения, в том числе в живот, но выжил. Цинтула признал свою вину. По словам Цинтулы, он хотел навредить премьеру, поскольку был не согласен с политикой правительства, но не собирался его убивать.