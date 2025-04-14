Хуситы ударили по аэропорту Бен-Гурион

Хуситы из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли удары по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве и военной базе «Сдот-Миха», расположенной на востоке Израиля. C таким утверждением выступил военный представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.
«Ракетные войска… провели военную операцию с применением двух баллистических ракет, включая одну гиперзвуковую ракету типа «Палестина-2», нанеся удар по базе «Сдот-Миха», - сказал он в эфире подконтрольного «Ансар Аллах» телеканала Al Masirah.
По словам Сарии, хуситы также атаковали аэропорт Бен-Гурион с применением ракеты типа «Зульфикар» и нанесли удар с помощью беспилотника по «важной цели» в районе города Ашкелон на юго-западе Израиля.
Согласно утверждению военного представителя хуситов, обе операции «достигли своих целей». Сариа отметил, что в результате атаки йеменских мятежников аэропорт Бен-Гурион приостановил работу «примерно на час».
*** 23:44
ВВС Соединенных Штатов нанесли серию авиаударов по объектам хуситов из мятежного движения «Ансар Аллах» в районе международного аэропорта захваченной повстанцами йеменской столицы Саны. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
По сведениям его источников, американская авиация также совершила три удара по складам хуситов в округе Бани-Матар в провинции Сана. Кроме того, обстрелам со стороны США подверглись объекты «Ансар Аллах» в округе Бани-Хушайш столичного региона. Информация о жертвах не приводится.
15 марта США по приказу президента Дональда Трампа начали атаковать объекты хуситов, которые контролируют около трети территории Йемена. Как заявило Центральное командование ВС США, операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства. В ответ движение «Ансар Аллах» совершило серию нападений на американский авианосец Harry Truman в северной части Красного моря, применив ракеты и беспилотники.