Хуситы ударили по аэропорту Бен-Гурион

Хуситы из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли удары по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве и военной базе «Сдот-Миха», расположенной на востоке Израиля. C таким утверждением выступил военный представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

«Ракетные войска… провели военную операцию с применением двух баллистических ракет, включая одну гиперзвуковую ракету типа «Палестина-2», нанеся удар по базе «Сдот-Миха», - сказал он в эфире подконтрольного «Ансар Аллах» телеканала Al Masirah.

По словам Сарии, хуситы также атаковали аэропорт Бен-Гурион с применением ракеты типа «Зульфикар» и нанесли удар с помощью беспилотника по «важной цели» в районе города Ашкелон на юго-западе Израиля.

Согласно утверждению военного представителя хуситов, обе операции «достигли своих целей». Сариа отметил, что в результате атаки йеменских мятежников аэропорт Бен-Гурион приостановил работу «примерно на час».