Теперь Россия бьет по Одессе. В городе взрывы, есть раненые

В воскресенье вечером россияне нанесли удар по Одессе ударными БпЛА, в результате атаки известно о 5 пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram.
«Российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками. По предварительной информации, в результате удара пострадали пять человек. Повреждена гражданская инфраструктура и автомобили, есть возгорание», - написал он.
Кипер добавил, что над ликвидацией последствий атаки работают все соответствующие службы.
*** 23:53
В воскресенье, 13 апреля, Одесса оказалась под ударом российских дронов-камикадзе типа «Шахед», в городе прогремели взрывы.
Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.
«В городе слышны взрывы», - написал Труханов, призвав перед этим жителей оставаться в укрытиях.
В пресс-службе Воздушных сил ВСУ также появилось предупреждение, что в районе Одессы находятся беспилотные летательные аппараты.
Напомним, что в результате российского ракетного удара утром 13 апреля по центру украинского города Сумы погибли 34 человека. Еще 117 человек получили ранения.