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Теперь Россия бьет по Одессе. В городе взрывы, есть раненые

видео; обновлено 01:11
01:11 1336

В воскресенье вечером россияне нанесли удар по Одессе ударными БпЛА, в результате атаки известно о 5 пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram.

«Российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками. По предварительной информации, в результате удара пострадали пять человек. Повреждена гражданская инфраструктура и автомобили, есть возгорание», - написал он.

Кипер добавил, что над ликвидацией последствий атаки работают все соответствующие службы.

*** 23:53

В воскресенье, 13 апреля, Одесса оказалась под ударом российских дронов-камикадзе типа «Шахед», в городе прогремели взрывы.

Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.

«В городе слышны взрывы», - написал Труханов, призвав перед этим жителей оставаться в укрытиях.

В пресс-службе Воздушных сил ВСУ также появилось предупреждение, что в районе Одессы находятся беспилотные летательные аппараты.

Напомним, что в результате российского ракетного удара утром 13 апреля по центру украинского города Сумы погибли 34 человека. Еще 117 человек получили ранения.

Теперь Россия бьет по Одессе. В городе взрывы, есть раненые
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