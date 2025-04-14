Теперь Россия бьет по Одессе. В городе взрывы, есть раненые

В воскресенье вечером россияне нанесли удар по Одессе ударными БпЛА, в результате атаки известно о 5 пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram.

«Российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками. По предварительной информации, в результате удара пострадали пять человек. Повреждена гражданская инфраструктура и автомобили, есть возгорание», - написал он.

Кипер добавил, что над ликвидацией последствий атаки работают все соответствующие службы.