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Трамп открыл памятник самому себе

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп открыл в Trump International Golf Club собственный монумент, который назвали «Памятник неповиновению».

Монумент подарил ему генеральный директор компании Sticker Mule, экс-кандидат в Конгресс Энтони Константино. Он сообщил в X, что встретился с американским президентом перед тем, как тот прибыл, чтобы сыграть партию в гольф.

«Знаковая статуя, получившая название «Памятник неповиновению», расположена на видном месте между клубным домом Trump International и первой лункой поля для гольфа. Она хорошо видна всем членам клуба», - написал он.

Сама статуя изображает Трампа в узнаваемой позе с поднятым кулаком. Вокруг надписи с цитатами из его выступлений и лозунгами, связанными с президентской кампанией.

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