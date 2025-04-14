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Кто переубедил Трампа?

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Одной из последних, с кем поговорил американский президент Дональд Трамп перед решением о 90-дневной паузе по введению «зеркальных» пошлин, стала президент и министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, сообщает Bloomberg.

Келлер-Зуттер рассказала о телефонной беседе с Трампом вечером 9 апреля, за несколько часов до объявления о паузе. «Я изложила как позицию Швейцарии по двусторонней торговле, так и пути решения амбиций США. Мы договорились продолжить переговоры в интересах обеих наших стран. С нетерпением ждем выработки решений в самом ближайшем будущем», — написала она в X.

В интервью Bloomberg президент Швейцарии заявила, что разговор с Трампом был «очень открытым и конструктивным»: «Мы оба согласились действительно найти решение, и он пообещал разобраться в ситуации, а затем у нас снова будет диалог».

Агентство отмечает, что, хотя Келлер-Зуттер не сказала напрямую, что ее аргументы стали решающим фактором в решении Трампа отложить введение масштабных пошлин, ее комментарии схожи с рассуждениями в команде американского президента, представленными ему.

«Швейцария является очень важным прямым инвестором в США — я имею в виду, что в целом она занимает 6-е место, а когда дело доходит до производства, она занимает 4-е место, а в области исследований и разработок даже 1-е место - так что я могла бы объяснить это президенту США, что было очень полезно», - сказала Келлер-Зуттер.

Она добавила, что швейцарские компании планируют продолжать «много инвестировать», но им «нужен сигнал», чтобы понимать, насколько надежными будут эти инвестиции в ближайшие годы.

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