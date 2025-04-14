Трамп: «Никто не сможет соскочить с крючка»

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация не делала никаких исключений по тарифам для импортных товаров из КНР. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп прокомментировал торговые пошлины США для Китая и подчеркнул, что продукты подпадали под существующие 20-процентные пошлины за фентанил. Поэтому они переместились в «другую тарифную корзину».

«Никто не сможет соскочить с крючка за несправедливые торговые балансы и неденежные тарифные барьеры, которые другие страны использовали против нас, особенно Китай, который на сегодняшний день относится к нам хуже всех», — сказал он.

Президент США Дональд Трамп объявил 2 апреля о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий. 9 апреля он сообщил, что на 90 дней приостанавливает повышение пошлин в отношении 75 стран, которые проявили готовность к переговорам. Для них будут действовать импортные тарифы в размере 10%. На Китай эта мера не распространяется.

Затем президент США пообещал Пекину, что пошлины в размере 104% будет действовать до тех пор, пока китайская сторона не пойдет на торговую сделку с Соединенными Штатами. Это привело к контрмерам: КНР повысила тарифы в отношении США до 84%. В свою очередь, Трамп заявил о незамедлительном повышении ставки на товары из Китая до 125%. С учетом ранее введенного тарифа в размере 20% за якобы недостаточные усилия правительств Канады, Китая и Мексики в борьбе с распространением наркотического вещества фентанил, общая пошлина на товары из КНР в настоящее время равняется 145%.