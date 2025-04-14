USD 1.7000
EUR 1.9245
RUB 2.0345
Подписаться на уведомления
Блицкриг Израиля: палестинский город в осаде
Новость дня
Блицкриг Израиля: палестинский город в осаде

Трамп: «Никто не сможет соскочить с крючка»

01:19 804

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация не делала никаких исключений по тарифам для импортных товаров из КНР. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп прокомментировал торговые пошлины США для Китая и подчеркнул, что продукты подпадали под существующие 20-процентные пошлины за фентанил. Поэтому они переместились в «другую тарифную корзину».

«Никто не сможет соскочить с крючка за несправедливые торговые балансы и неденежные тарифные барьеры, которые другие страны использовали против нас, особенно Китай, который на сегодняшний день относится к нам хуже всех», — сказал он.

Президент США Дональд Трамп объявил 2 апреля о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий. 9 апреля он сообщил, что на 90 дней приостанавливает повышение пошлин в отношении 75 стран, которые проявили готовность к переговорам. Для них будут действовать импортные тарифы в размере 10%. На Китай эта мера не распространяется.

Затем президент США пообещал Пекину, что пошлины в размере 104% будет действовать до тех пор, пока китайская сторона не пойдет на торговую сделку с Соединенными Штатами. Это привело к контрмерам: КНР повысила тарифы в отношении США до 84%. В свою очередь, Трамп заявил о незамедлительном повышении ставки на товары из Китая до 125%. С учетом ранее введенного тарифа в размере 20% за якобы недостаточные усилия правительств Канады, Китая и Мексики в борьбе с распространением наркотического вещества фентанил, общая пошлина на товары из КНР в настоящее время равняется 145%.

Или сделка с США, или взрыв внутри Ирана. Третьего не дано
Или сделка с США, или взрыв внутри Ирана. Третьего не дано актуальный комментарий
13 апреля 2025, 12:45 4286
Оно, конечно, Трамп герой, но зачем экономику ломать?
Оно, конечно, Трамп герой, но зачем экономику ломать? главный вопрос; все еще актуально
13 апреля 2025, 11:28 3949
И Япония вливается в НАТО
И Япония вливается в НАТО наш комментарий
13 апреля 2025, 11:02 5182
О чем договорились США с Ираном?
О чем договорились США с Ираном? продолжение главной темы
13 апреля 2025, 14:34 3617
Чего опасается Израиль?
Чего опасается Израиль?
01:59 475
Теперь Россия бьет по Одессе. В городе взрывы, есть раненые
Теперь Россия бьет по Одессе. В городе взрывы, есть раненые видео; обновлено 01:11
01:11 2016
В Кремле новый куратор по Армении. Первая встреча с Кочаряном
В Кремле новый куратор по Армении. Первая встреча с Кочаряном
13 апреля 2025, 20:07 6849
Нетаньяху поддержал сына, оскорбившего Макрона
Нетаньяху поддержал сына, оскорбившего Макрона обновлено 23:22
13 апреля 2025, 23:22 7295
Зачем британский самолет летал у аэропортов Азербайджана и Армении
Зачем британский самолет летал у аэропортов Азербайджана и Армении
13 апреля 2025, 23:12 3607
Зеленский: «Россия не боится, поэтому бьет баллистикой»
Зеленский: «Россия не боится, поэтому бьет баллистикой»
13 апреля 2025, 21:57 2554
Триумф азербайджанской греко-римской борьбы на чемпионате Европы!
Триумф азербайджанской греко-римской борьбы на чемпионате Европы! 3 золота в один день; обновлено 21:57
13 апреля 2025, 21:57 4546

ЭТО ВАЖНО

Или сделка с США, или взрыв внутри Ирана. Третьего не дано
Или сделка с США, или взрыв внутри Ирана. Третьего не дано актуальный комментарий
13 апреля 2025, 12:45 4286
Оно, конечно, Трамп герой, но зачем экономику ломать?
Оно, конечно, Трамп герой, но зачем экономику ломать? главный вопрос; все еще актуально
13 апреля 2025, 11:28 3949
И Япония вливается в НАТО
И Япония вливается в НАТО наш комментарий
13 апреля 2025, 11:02 5182
О чем договорились США с Ираном?
О чем договорились США с Ираном? продолжение главной темы
13 апреля 2025, 14:34 3617
Чего опасается Израиль?
Чего опасается Израиль?
01:59 475
Теперь Россия бьет по Одессе. В городе взрывы, есть раненые
Теперь Россия бьет по Одессе. В городе взрывы, есть раненые видео; обновлено 01:11
01:11 2016
В Кремле новый куратор по Армении. Первая встреча с Кочаряном
В Кремле новый куратор по Армении. Первая встреча с Кочаряном
13 апреля 2025, 20:07 6849
Нетаньяху поддержал сына, оскорбившего Макрона
Нетаньяху поддержал сына, оскорбившего Макрона обновлено 23:22
13 апреля 2025, 23:22 7295
Зачем британский самолет летал у аэропортов Азербайджана и Армении
Зачем британский самолет летал у аэропортов Азербайджана и Армении
13 апреля 2025, 23:12 3607
Зеленский: «Россия не боится, поэтому бьет баллистикой»
Зеленский: «Россия не боится, поэтому бьет баллистикой»
13 апреля 2025, 21:57 2554
Триумф азербайджанской греко-римской борьбы на чемпионате Европы!
Триумф азербайджанской греко-римской борьбы на чемпионате Европы! 3 золота в один день; обновлено 21:57
13 апреля 2025, 21:57 4546
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться