На Кубе готовятся к вторжению США

На Кубе, в условиях изоляции страны и отсутствия правдивой информации со стороны официальной пропаганды очень популярны разного рода слухи. Здесь после победы Дональда Трампа на выборах у населения растет вера в том, что новая администрация скоро начнет военное вторжение на остров. Люди рассуждают так: канадцы не хотят присоединения к США, гренландцы совсем не в восторге от возможной аннексии Америкой, панамцы тверды в своем желании продолжать контролировать канал. А мы, кубинцы готовы стать новым штатом или, на худой конец, ассоциированной территорией Америки хоть завтра.

Отсутствие патриотизма и веры в социалистические идеалы объясняется тем, что население дошло до ручки. На острове - hambruna, массовый голод. Каждый кубинец получает по продовольственной карточке одну плохо испеченную булочку размером с детский кулачок в день. В последние месяцы ее вес сократился с 80 до 60 грамм. «Мы получаем семь булочек в день, по числу членов семьи, - говорит агентству AFP 57-летняя Росалиа Терреро. - Но всех их съедают мои внуки и остальным ничего не достается. Дети привыкают к голоду и считают это нормальным положением вещей, потому что они ничего другого не видели». Но наиболее бедственное положение у пенсионеров, а их на острове 1 миллион 200 тысяч. Средняя заработная плата составляет 15 долларов в месяц при пересчете с песо по курсу черного рынка. А средняя пенсия — 6 долларов. Старики говорят, что иногда в доме нет даже воды, чтобы «обмануть желудок». В лавках выдают по килограмму риса на семью на месяц. Масло и кофе появляются исключительно редко и к ним с самого раннего утра выстраиваются длинные очереди. Нет не только продуктов, но и медикаментов. Людям приходится приносить с собой в больницы бинты, обезболевающие средства и даже простыни — такова деградация некогда прославленного кубинского здравоохранения. Уровень медицинского обслуживания и после революции был достаточно скромным (единственное преимущество перед другими латиноамериканскими странами - оно было бесплатным). Но миф об этом оказался живуч.

К этому добавляются постоянные веерные отключения электричества. Обычно свет отключается на несколько часов одновременно в разных провинциях Кубы, но в прошлом году весь остров был погружен во тьму трое суток. В июле 2021 года сотни тысяч кубинцев вышли на улицы с криками «Еду и свет!». Тысячи были арестованы, и на этом протесты закончились. Ни еду, ни света люди не получили, ситуация стала лишь хуже. Выживают кубинцы прежде всего за счет денежных переводов от своих родственников в США (там только во Флориде их 1.3 миллиона человек), а также благодаря экономической помощи США. В 2024 году по данным газеты el Nuevo Herald американские компании экспортировали на острове товаров на 586 миллионов долларов, из них доля продовольствия составила 433 миллиона. Кроме того, американцы поставляют на Кубу автомобили, солнечные батареи, одежду, бытовые товары для дома. Такая вот интересная «блокада» Кубы Америкой, о которой шесть десятилетий подряд бубнят кубинские лидеры.

Однако этот клапан жизнеобеспечения кубинцев может быть закрыт. Не военная интервенция, о которой мечтают кубинцы, но экономическое удушение острова. Об этом на минувшей неделе шла речь на встрече в Майами с участием специального представителя Дональда Трампа по Латинской Америке Маурисио Клавера-Кароне. «Смотрящий» по континенту, кстати, тоже кубинских корней, предлагает резко ограничить визиты на остров кубино-американцев, уменьшить размер денежных переводов туда и экспорта. «Есть только два пути, - говорит Клавер-Кароне. - Страдания в течение короткого периода с тем, чтобы получить прогресс в долгосрочном плане или долгосрочные страдания без какого-либо прогресса». Американские стратеги рассчитывают, что усиление санкций приведет к быстрому падению авторитарного режима. Их надежды связаны с тем, что с уходом Кастро-младшего, которому в июне должно исполниться 94 года, на острове произойдет полное избавление от кастризма, а знамя «социалистической революции» не сможет удержать крайне непопулярный президент Мигель Диас-Канель. Усиление санкционных мер по задумке Клавера-Кароне направлено прежде всего против конгломерата GAESA, находящего в руках военных. Именно они контролирует большую часть кубинской экономики и, как считают в Вашингтоне, получают прибыль от денежных переводов и экспорта из США.

Однако с такой политикой категорически не согласны руководители исследовательских центров США, занимающихся Кубой. «Прекратить полеты на Кубу и свернуть неформальные каналы переводов нанесет непоправимый ущерб невинным кубинским семьям, - говорит Рикардо Эррера, исполнительный директор Cuba Study Group. — Это не свергнет кубинский режим и не принесет на остров демократию, а лишь будет стимулировать массовую эмиграцию кубинцев в третьи страны и окончательно закрепит за Кубой репутацию failed state - несостоявшегося государства». И тут в самый раз напомнить то, что многие не знают. До 1958 года маленькая Куба была одной из наиболее развитых стран в мире, наряду с США и странами Западной Европы. Она стала первым государством в Латинской Америке, в котором была проложена железная дорога. По числу радиостанций Куба в 1928 году занимала четвертое место в мире после США, Канады и СССР. В 1940 году на Кубе были принята самая прогрессивная в Ибероамерике (включая Испанию и Португалию) конституция, которая предоставила женщинам равные права с мужчинами (для сравнения: Испания этого добилась лишь в 1976 году). В 1955 году Куба стала второй страной в Латинской Америке после Уругвая по уровню детской смертности.