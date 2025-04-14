SOCAR обогнал по объемам поставок Великобританию

Как стало известно haqqin.az, с апреля 2025-го по апрель 2026 года государственная нефтекомпания Азербайджана SOCAR будет председательствовать в Совете директоров консорциума «Trans Adriatic Pipeline» (TAP), отмечающего в текущем году первые пять лет с момента начала снабжения Европы азербайджанским газом. Напомним, что подача «голубого топлива» Азербайджана в страны Европы началась в декабре 2020 года и осуществлялась через Южно-Кавказский газопровод, турецкий TANAP и европейский TAP, формирующие в комплексе «Южный газовый коридор» (ЮГК). И в этом плане 2020 год стал знаковым, поскольку именно в том году Азербайджан стал известен на Западе не только, как старейший в мире производитель нефти, но и как государство со стратегическими запасами природного газа.

Идея об экспорте азербайджанского «голубого топлива» возникла в 1999 году, когда было открыто газоконденсатное месторождение Шах-Дениз, запасы которого оценивались более чем в один триллион кубометров. Для компании SOCAR, представляющей интересы Азербайджана, экспорт газа стал новым направлением работы. И после интенсивных переговоров как с соседями Азербайджана, так и с возможными покупателями в Старом Свете было выбрано европейское направление, а в июне 2013 года TAP, учитывая особенности рыночной конкуренции в Европе и наличия гарантий по закупкам газа от стран Южной и Юго-Восточной Европы, был определен, как приоритетный маршрут. В 2013 году Nabuсco - более длинный и дорогой газотранспортный проект, проиграл в тендере консорциума Шах-Дениз, поскольку этот маршрут планировалось протянуть в страны, в которые долгие годы шел более дешевый российский газ, причем в огромных объемах. Фактически госкомпания SOCAR вместе с партнерами смогла найти себе достойную нишу для продажи, не «дразня» при этом такого мирового поставщика природного газа, как Россия.

Проект TAP, предполагавший прокладку по территории Греции, Албании и Италии 878-километрового газопровода с первоначальной мощностью 10 миллиардов кубометров газа в год, был одобрен Европейской комиссией в марте 2016 года, а уже в последнем квартале 2020 года (тогда SOCAR также председательствовал в Совете директоров TAP) был введен в эксплуатацию. В 2021 году Евросоюз получила из Азербайджана 8,1 миллиарда, а уже в 2022 году — почти 11,5 миллиарда кубометров газа. Причем из-за вторжения России в Украину 2022 год стал началом энергетического кризиса для Европы, и Европейская комиссия увидела в Азербайджане выход из него. Госкомпания SOCAR вместе со своими партнерами по транспортировке, умудрилась уже в 2024 году довести объемы поставок газа в Европу до пика текущих технических возможностей — 12,9 миллиарда кубометров (через TAP и узел «Малкочлар/Странджа-2»).

Как стало известно haqqin.az, в 2026 году Европейский Союз получит по TAP 13,6 миллиарда кубометров газа, и компании SOCAR, как председателю Совета директоров консорциума TAP, предстоит проконтролировать завершение процесса расширения пропускной способности данного участка ЮГК. Как сообщила 13 апреля международная консалтинговая компания Bruegel, по итогам первого квартала 2025 года азербайджанский газ вошел в семерку основных источников поставок «голубого топлива» для Европы, обогнав по объемам поставки из Великобритании. Самые крупные трубопроводные поставки газа в ЕС по-прежнему обеспечивает Норвегия, которая, правда, работает на пределе своих возможностей. Лидером же поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу по-прежнему являются США. Поставки газа с месторождения Шах-Дениз влияют на биржевые газовые котировки на европейских биржах, в основном, в Италии и на болгарском хабе. Однако в 2025 году коммерческие интересы SOCAR были распространены и на израильское месторождение «Тамар» в Средиземном море, которое обеспечивает газом не только Израиль, но также Иорданию и Египет.