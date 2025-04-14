Германия обвиняет Россию в варварстве

По последним данным, в результате удара погибли по меньшей мере 34 человека, в том числе два ребенка. Более 100 человек пострадали.

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия совершила военное преступление, нанеся ракетный удар по городу Сумы .

«Это был вероломный акт […] и серьезное военное преступление, преднамеренное и умышленное», — сказал Мерц в комментарии телерадиокомпании ARD.

«Таков ответ, так поступает [президент России Владимир] Путин с теми, кто говорит с ним о прекращении огня», — добавил он.

Ранее исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц назвал удар «варварским нападением».