«Россияне убивают гражданских лиц, чтобы запугать всю страну»

Лидеры Запада осудили жестокий ракетный удар по украинскому городу Сумы, от которого погибли 34 и пострадали 117 человек, в том числе, пятнадцать детей. Спецпредставитель США по Украине Кит Келлогг в сети X написал, что атака российских войск на гражданские объекты в Сумах выходит за рамки приличия. «Как бывший военный, я знаю, что такое точечные удары, и это неприемлемо», - написал Келлог.

В той же соцсети оставил запись и президент Франции Эммануэль Макрон. «Сегодня очевидно, что Россия решила продолжить войну, - написал он. - Вопреки человеческим жизням, международному праву и дипломатическим предложениям президента Трампа. Необходимы решительные меры, чтобы навязать России режим прекращения огня. Франция неустанно работает над этим вместе со своими партнерами». Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «потрясен» и потребовал от Владимира Путина «принять немедленное и безоговорочное перемирие». Премьер-министр Италии Джорджия Мелони осудила «ужасное и трусливое нападение России». Отметим, что Сумы были подвергнуты массированному ракетному обстрелу спустя всего два дня после переговоров в Санкт-Петербурге между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и президентом Путиным. По оценке аналитика ВВС Криса Партриджа, ракеты, попавшие по Сумам, вероятно, поразили назначенную цель.

На видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент ракетного удара, видно то, что могло быть либо баллистической, либо крылатой ракетой на конечном отрезке своего полета. – утверждает Партридж. – Более вероятно, что это баллистическая ракета, поскольку Сумы находятся близко к границе с Россией. Такие ракеты выпускаются в атмосферу по дугообразной траектории и затем снижаются на свою цель. Крылатые ракеты в полете больше похожи на самолет или дрон и имеют тенденцию атаковать цели в глубине украинской территории. Таким ракетам легче уклоняться от систем ПВО, но это происходит не всегда. В любом случае, в ракету заранее вводятся координаты цели в назначенном месте удара — эти координаты обычно точные. Так что если ракету не удалось «обмануть» или ее система наведения не отказала, то с высокой вероятностью она попала туда, где находилась назначенная ей цель. На протяжении всей войны россияне регулярно наносили удары по застроенным гражданским районам. О тактике российских ударов по гражданским объектам и возможностях ответный действий ВСУ haqqin.az побеседовал с офицером запаса армии Литвы, известным экспертом по вооружению и военному делу Дарюсом Антанайтисом.

- ⁠По данным украинской разведки, удары по Сумам нанесли российская 112-я и 448-я ракетные бригады. Израильский военный обозреватель Игаль Левин считает, что вычислить командиров бригад и особенно, технарей, обслуживающих эти ракетные дивизионы, не так сложно. «Их никто не охраняет на таком уровне, как топов, - написал Левин в сети facebook. - У них есть дома, семьи, прописки… Известно, где они отдыхают летом, их деятельность фиксируется в отчетах… Словом, эти люди являются более чем легитимными целями. Других способов отучить этих глубоко больных людей от того, чтобы они не били по детям и гражданским, я не вижу». Что скажите? - ⁠Любой российский военный — это легальная цель для украинской армии. Неважно, кем он служит - поваром, оператором в ракетных войсках или писарем в штабе. Он — легальная цель для украинцев. В военном деле есть такое понятие, как «high-value target». С английского это переводится, как «Особо важная цель». High-value target это такие военные, которые являются приоритетной целью, для подготовки которых требуется много времени и средств. Например, летчики, ракетчики, высокопоставленные офицеры. Естественно, офицеры 112-ой и 448-ой ракетных бригад являются для украинцев целью особой важности. Они - легальная цель, уничтожение которой приведет к значимому урону в стане врага. -⁠ ⁠В чем военный смысл бить по гражданскому населению? — Это традиционная тактика при любых войнах, которую Россия вела в своей истории. Россияне били по мирных городам в Венгрии в 1956 году, в Чехословакии в 1968-м, в Афганистане, во время двух войн в Чечне, в Грузии, Украине. Со времен царской России эта варварская тактика не менялась. Они убивали гражданских, чтобы запугать все население страны. Чтобы политическая власть страны, на которую напала Россия, быстрее приняла ее условия. Так что, в том, что Россия наносит ракетные удары по гражданскому населению, нет ничего нового. Ну, а с военной точки зрения это преступление.

- ⁠Трагические картины убитых и раненных на детской площадке в Кривом Роге, в городском автобусе в Сумах могут побудить Вооруженные силы Украины на аналогичные действия… - ⁠То, что делает российская армия, это военное преступление, сродни терроризму. Украина не может пойти по этому пути, иначе союзники Киева просто перестанут ему помогать. Любое государство, которое ведет войну, должно придерживаться военного права. Так что, независимо от мотивов любой военнослужащий ВСУ не имеет права совершать военные преступления. Удары могут быть нанесены только по легальным военным целям. Это могут быть и гражданские цели, которые обслуживают войну. Например, заводы, предприятия по производству и ремонту оружия и так далее. И, естественно, есть политические военные цели, такие, как президент, министры и другие политики, поддерживающие войну в Украине. Надо учесть, что за все преступления, совершенные с момента вторжения в Украину, за убийства гражданских лиц и около пятисот детей власти в Кремле рано или поздно ответят в международном суде в Гааге. Украина считает себя частью цивилизованного мира, а потому должна придерживаться международных правил ведения войны. - Но Россия меняет эти правила. Политологи на Западе все чаще отмечают, что остановить войну могла бы массированная бомбардировка Москвы... - ⁠Тут есть два фактора - правовой и технический. С правовой точки зрения запрещено бить по гражданским невоенным целям. А с технической Украине необходимо оружие достаточной дальности, способное поражать города в глубине России. Я имею в виду высокоточное оружие, а не 500-килограммовые ракеты КН-23, переданные России Северной Кореей, и отклоняющие от цели поражения до полутора километров. Впрочем, даже если у Киева и будут такие ракеты, далеко не факт, что намеченные цели будут поражены. Для ударов по Москве у Украины, помимо высокоточных ракет, должна быть мощная разведка, чтобы знать точные координаты целей в крупных городах. - Но ведь США, вроде бы, не прекратили передачу Киеву спутниковых разведданных…

- ⁠Естественно, что бомбардировка Москвы могла бы быть весьма эффективной, поскольку центры принятия решений в столице России – это легальные цели для ВСУ. И совершенно нормально, если у тебя есть координаты командиров высокого ранга, поскольку их физическое уничтожение соответствует правилу high-value target. Причем не имеет значение, чем именно - дроном, ракетой, молотком или дрелью. Все они легальные цели, где бы они ни находились… - По поводу гибели людей в Сумах высказались, практически, все лидеры ведущих стран Запада, кроме Дональда Трампа. Как Вы считаете, почему президент США молчит? - ⁠Для России США — это стратегический враг. В той же степени, в какой США и Израиль являются врагами Ирана. Так что, когда американцы демонстрируют хорошие отношения с Путиным, это вовсе не значит, что Кремль считают себя другом США. Я не думаю, что варварские удары по Сумам происходят с ведома администрации Трампа. У российских войск есть свои стратегические задания, которые они выполняют. Трампу просто нечего сказать, поскольку война в Украине не является для него приоритетом. В Москве это знают и потому не пойдут ни на какое прекращения огня. Переговоры или их имитация будут, однако прекращения огня - нет. Приоритетом для США является Индо-Тихоокеанский регион, где назревает самый большой конфликт на планете. Так что, ни Европа, ни, тем более, Украина, Америке не интересна. Для Трампа сейчас главная задача - не дать разгореться войне в Индо-Тихоокеанском регионе, которая дорого обойдется всему миру. - ⁠В Германии готовятся к новому Рамштайну, в ходе которого европейские, канадские и другие союзники предоставят Киеву новый пакет военной помощи. Судя по всему, ВПК Германии и Франции набирает обороты. Французская компания Delair начала массовое производство дронов-разведчиков и дронов-камикадзе Oskar с дистанционно управляемым боеприпасом, успешно апробированным в Украине и устойчивым к помехам российских РЭБов…