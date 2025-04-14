Переговоры Трампа с Ираном – ловушка для Израиля и Нетаньяху

Второй раунд переговоров США и Ирана состоится в субботу в Риме. Об этом стало известно Axios из информированных источников. А тем временем, прошедший в Омане первый раунд непрямых переговоров между Ираном и Соединёнными Штатами по иранской ядерной программе не вызвал значительного резонанса в израильском обществе и политических кругах. Как сказал в интервью haqqin.az Арье Зайден, подполковник ВДВ Армии обороны Израиля в отставке, политолог и один из лидеров движения «Свободный Израиль», внимание израильтян сосредоточено на праздновании Песаха, освобождении заложников, действиях ХАМАС, внутриполитической повестке и других актуальных вопросах.

Несмотря на высокую значимость переговоров, формат общения между делегациями США и Ирана строго ограничен. Обе стороны находились в одном здании, но в разных помещениях, а министр иностранных дел Омана выполнял функцию посредника, передавая письменные послания между представителями. По словам главы иранской переговорной группы, за два с половиной часа было проведено четыре раунда обмена сообщениями. А завершился раунд символическим жестом - министр иностранных дел ИРИ Аббас Аракчи пожал руку американскому представителю Бретту Уиткоффу. Арье Зайден подчёркивает, что инициатива Дональда Трампа по началу диалога с Ираном была предпринята без согласования с Израилем. Несмотря на наличие общих целей у США и Израиля, стратегические приоритеты Вашингтона, все-таки, шире. По мнению политолога, цель администрации Трампа — обеспечить стабильность на Ближнем Востоке, в первую очередь, с учётом интересов ещё одного ключевого союзника США в регионе — Саудовской Аравии. «Переговоры с Ираном необходимо рассматривать в более широком геополитическом контексте, включающем не только интересы Израиля, но и Саудовской Аравии, обладающей значительным энергетическим потенциалом, - подчеркнул Зайден. - Более того, Эр-Рияд служит для США стратегическим противовесом Египту. Таким образом, США проводят сбалансированную политику, поддерживая одновременно оба этих центра влияния в арабском мире. При этом, даже в случае достижения соглашения между Тегераном и Вашингтоном, Израиль может извлечь определённую выгоду».

Но, по мнению Зайдена, политически это будет означать, что премьер-министр Беньямин Нетаньяху может потерять один из ключевых рычагов влияния на внутреннюю повестку. Как известно, иранская угроза на протяжении многих лет служила Нетаньяху мощным инструментом политической мобилизации на выборах. Однако сегодня глава израильского правительства оказался в очень непростой ситуации. Если США заключат соглашение с Ираном, условия которого будут неблагоприятны для Израиля, то возможности влияния еврейского государства резко сузятся. При администрации Байдена у Нетаньяху был бы канал влияния через Республиканскую партию, но в текущих условиях такой механизм работает слабо. Что делает процесс американо-иранских переговоров потенциальной ловушкой для израильской правящей коалиции. Согласно политическому взгляду израильского истеблишмента, единственный путь к устойчивому миру на Ближнем Востоке — это демонтаж режима аятолл в Иране. Однако официально такая позиция не артикулируется. Следовательно, пока режим в Тегеране остаётся у власти, он продолжит усиливать свое влияние через прокси-структуры, угрожая безопасности Израиля.

На данный момент «Хезболла» и другие шиитские формирования, поддерживаемые Ираном, значительно ослаблены. Но, как подчёркивает Зайден, при поддержке Исламской республики они со временем восстановят силы и тогда перед Израилем вновь встанет жёсткий выбор: либо готовится к усилению угроз у собственных границ, либо нанести превентивный удар по иранским военным объектам, что может спровоцировать внутренние волнения в ИРИ. Но без поддержки США реализация в Иране «ливийского сценария» крайне маловероятна. С точки зрения Вашингтона, времени на разрешение иранского вопроса остаётся немного. Администрация США стремится прийти к какому-либо решению до промежуточных выборов в Конгресс, намеченных на ноябрь 2026 года. Эксперт подчеркивает, что в случае силового сценария Израилю потребуется поддержка ряда ближневосточных стран, включая предоставление воздушного пространства. В 1981 году, когда ВВС Израиля уничтожили иракский ядерный реактор «Осирак», такая операция была осуществлена при меньших рисках и при наличии технического преимущества. Сегодня ситуация иная: Иран значительно укрепил свою противовоздушную оборону, а его ядерные объекты рассредоточены по всей территории страны. Так что, уничтожить их в ходе одной операции будет практически невозможно, что резко усложняет задачу.

По мнению Зайдена, США обладают закулисными рычагами давления на Иран, о которых публично не говорят. Внутри самой ИРИ имеются центробежные силы - страна не является этнически и политически монолитной, а внутренние протестные движения угрожают стабильности власти. Эксперт полагает, что в конечном итоге Иран может согласиться на условия США, хотя речь идёт не о полном сворачивании ядерной программы. Тегеран заинтересован в частичной сделке для ослабления международных санкций. Таким образом, вполне вероятна реставрация соглашения формата «5+1» образца 2015 года, в рамках которого с Ирана в обмен на отказ от обогащения урана до оружейного уровня были сняты нефтяные эмбарго. Но, как подчёркивает Зайден, обладание обогащённым ураном — лишь часть задачи. Необходимо также создать ядерную боеголовку и соответствующие средства доставки. При этом израильская ПВО с трудом может перехватывать баллистические ракеты, способные нести ядерные заряды, что создаёт дополнительные риски.