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Израиль настаивает на войне против Ирана. Трамп войны не хочет

обновлено 10:52
10:52 2964

Президент США Дональд Трамп на фоне консультаций между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной проблеме рассчитывает на скорое решение вопроса.

«Я встречался с разными людьми по проблеме Ирана, и мы примем решение очень быстро», - сказал Трамп журналистам президентского пула.

Ранее Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что второй раунд переговоров между США и Ираном состоится в субботу, 19 апреля, в Риме.

Собеседники издания считают, что администрация Трампа удовлетворена первым раундом переговоров в Омане, Белый дом сообщил, что переговоры прошли в конструктивном ключе. Американская сторона хочет изменить формат переговоров, которые велись через посредников, на прямой.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что состоявшиеся ранее в субботу консультации прошли конструктивно. Он отметил, что в ходе второго раунда будут обсуждаться «общие рамки потенциального соглашения».

*** 04:47 

Израиль настаивает, чтобы администрация президента США Дональда Трампа продумала военный сценарий решения вопроса в случае провала переговоров с Ираном по ядерной программе, утверждает портал Axios.

По сведениям источников портала, спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф проинформировал об итогах первого раунда переговоров с иранскими официальными лицами в Омане израильского министра стратегического планирования Рона Дермера.

Израиль "весьма скептически" относится к вероятности заключения соглашения по иранской ядерной программе. Тегеран в свою очередь выразил обеспокоенность относительно того, что Вашингтон может снова выйти из нее, как сделал это в 2018 году.

Источники сообщили, что Уиткофф также обсудил первый этап переговоров с официальными лицами из стран Персидского залива, а глава МИД Ирана Аббас Аракчи проинформировал об их итогах коллег из Катара, Кувейта и Египта.

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