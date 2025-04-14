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Страшный удар по Сумам. Неожиданное заявление украинского мэра
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Страшный удар по Сумам. Неожиданное заявление украинского мэра

Мерц готов дать Киеву дальнобойное оружие

10:05 153

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, которого прочат на пост канцлера Германии в мае, допустил возможность поставки крылатых ракет Taurus Украине — при условии согласования с партнёрами по Европейскому союзу.

"Да, я сказал это именно так, как и имел в виду: мы не будем сами вступать в эту войну, но обеспечим украинскую армию соответствующим вооружением", — заявил Мерц в эфире телеканала ARD, комментируя свою позицию по поводу передачи ракет Taurus.

По словам политика, он готов пойти на такой шаг только при согласовании с европейскими союзниками. "Крылатые ракеты уже поставляют Британия, Франция, а также США. Это должно быть согласовано. И когда такое согласование произойдёт, Германия тоже должна будет участвовать", — пояснил он.

Мерц также отметил, что украинские силы находятся в обороне, но, по его мнению, должны иметь возможность наносить удары по путям снабжения российских войск, в том числе по Керченскому мосту.

Украина уже давно запрашивает у Берлина ракеты Taurus, которые считаются аналогом британских Storm Shadow, но с большей дальностью.

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