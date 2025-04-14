Зеленский против переговоров с Россией

Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу CBS.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в возможность переговоров с Россией, подчеркнув, что Киев «не может доверять» Москве.

«Мы не можем доверять России. Мы не можем доверять переговорам с Россией», — отметил Зеленский, комментируя обсуждения возможного дипломатического урегулирования конфликта.

Глава государства также раскритиковал стремление США занять нейтральную позицию в войне. По его словам, при администрации Дональда Трампа в Штатах преобладают российские нарративы.

Ранее Зеленский пригласил Дональда Трампа посетить Украину, отметив, что после визита президент США сможет наглядно увидеть, что Россия сделала с Украиной.

Зеленский также заявил, что Россия не остановится на Украине и может попытаться захватить территории стран НАТО, спровоцировав Третью мировую войну. «Если мы не проявим твердость, он (президент РФ Владимир Путин) будет продвигаться дальше. Это не просто досужие домыслы, угроза реальна.

Конечная цель Путина — возродить Российскую империю и вернуть территории, которые сейчас находятся под защитой НАТО. Учитывая все это, я считаю, что ситуация может перерасти в мировую войну», — сказал Зеленский в интервью CBS News. По его словам, в этом случае в мире «не будет безопасного места ни для кого».

Зеленский напомнил, что Украина платит высокую цены за сдерживание России. «Более высокой цены не существует. Мы отдали все свои деньги — все, что у нас есть с точки зрения финансов. Но самое главное - мы отдали (жизни) наших людей», - отметил украинский президент.