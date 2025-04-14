Россия обещает Армении боль

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Если Армения пойдет по пути европейского выбора, это объективно повлечет за собой пересмотр тех устоявшихся экономических отношений, которые сегодня существуют по линии ЕАЭС у Еревана с его партнерами. Наверное, это будет достаточно болезненный процесс в том числе, к сожалению, для населения Армении. Об этом заявил в интервью «Известиям» заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

«Речь идет не о том, что Россия или кто-то еще хочет Армению исключить или нанести ущерб в контексте нашего очень развитого экономического сотрудничества. У нас товарооборот за прошлый год составил порядка $12 млрд, продемонстрировав существенный рост. Планов как-то ущемлять интересы Армении у нас нет и быть не может. Это наш союзник, стратегический партнер, с которым нас связывает, точно так же как с Грузией, многовековая общая история, общая победа в Великой Отечественной войне, 80-летие которой мы, надеюсь, совместно отметим 9 мая.

Дело в том, что объективно одновременное членство в ЕС и ЕАЭС невозможно, поскольку эти союзы имеют разное таможенно-тарифное регулирование, это разные по своей сути экономические блоки. Соответственно, армянским коллегам, видимо, предстоит на каком-то этапе определиться, в каком направлении они следуют: в направлении интеграции в Евросоюз или продолжения участия в евразийской интеграции по линии ЕАЭС. Это участие дает очевидные выгоды населению Армении. И выражается это прежде всего в очень существенных цифрах роста ВВП Армении. В последний год это порядка 6%.

С другой стороны, что такое Евросоюз на данном этапе для Армении и других стран? Это набор требований, критериев с туманными перспективами вступления. Если Армения пойдет по пути европейского выбора, это объективно повлечет за собой пересмотр тех устоявшихся экономических отношений, которые сегодня существуют по линии ЕАЭС у Еревана с его партнерами.

Логично предположить, что руководство страны будет объяснять своему населению, что она может потерять, выходя из ЕАЭС, и что она реально может приобрести от членства в Евросоюзе.

В официальном Ереване, я надеюсь, видят эту ситуацию и соответствующим образом ее оценивают. Пока Армения не выходит ни из каких структур Евразийского экономического союза. Мы очень высоко оцениваем ее успешное председательство в ЕАЭС в минувшем 2024 году, так что сотрудничество у нас продолжается. Представители страны также активно участвуют во всех мероприятиях органов СНГ, во всех экспертных встречах», - отметил Галузин.

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