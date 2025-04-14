«Они совершили ошибку»: Трамп о российском ударе по Сумам

Об этом он сказал во время общения с журналистами на борту Air Force One во время возвращения в Вашингтон.

Американский президент Дональд Трамп назвал «ужасным» российский удар по Сумам 13 апреля, в результате которого погибли 34 человека и более 100 — получили ранения.

Трампа попросили прокомментировать удар России по Сумам, на что он сказал, что «это было ужасно».

«И мне сказали, что они совершили ошибку. Но я считаю, что это ужасно. Я считаю, что вся война — это ужасно», — сказал Трамп.

На уточняющий вопрос относительно того, что означает, что они «сделали ошибку», Трамп не ответил и попросил журналиста «спросить у них».

«Они ошиблись. Послушайте, спросите их. Это война Байдена. Это не моя война. Я здесь очень короткий промежуток времени. Это война, которая была при Байдене», — добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что число погибших при ударе в Сумах достигло 34 человек.