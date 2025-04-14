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Страшный удар по Сумам. Неожиданное заявление украинского мэра
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Страшный удар по Сумам. Неожиданное заявление украинского мэра

Торговая эскалация усиливается. Китай и США вводят новые ограничения

10:56 917

Обострение торговой войны между США и Китаем выходит на новый уровень.

Как сообщает The New York Times, Китай с 4 апреля приостановил экспорт шести ключевых видов тяжёлых редкоземельных металлов и магнитов, необходимых для производства полупроводников, автомобилей, аэрокосмической техники и оборонной продукции.

Эти меры стали ответом на введённые Соединёнными Штатами 2 апреля тарифы на китайскую продукцию.

Согласно источникам NYT, поставки остановлены во многих китайских портах до разработки новой системы регулирования, которая, вероятно, ограничит экспорт в адрес отдельных компаний, включая американских военных подрядчиков. 90% мирового объёма редкоземельных магнитов производится именно в Китае, и теперь их вывоз возможен только по специальным лицензиям.

Параллельно с этим президент США Дональд Трамп 13 апреля анонсировал новые пошлины на импорт полупроводников. Конкретные ставки пока не раскрыты, однако Трамп подчеркнул, что они будут различаться в зависимости от страны-производителя. Он заявил, что США должны «производить чипы, полупроводники и другие ключевые компоненты у себя», добавив, что поручит провести расследование всей цепочки поставок электроники с точки зрения национальной безопасности.

По мнению Reuters, эти действия могут привести к ещё большему напряжению в отношениях с ключевыми производителями полупроводников в Восточной Азии и нанести удар по американским технологическим компаниям. Также высказывается мнение, что недавнее решение администрации Трампа временно освободить телефоны, компьютеры и ряд других компонентов от пошлин может быть отменено в ближайшее время.

Ситуация указывает на нарастающее экономическое противостояние, в котором полупроводники и редкоземельные ресурсы становятся ключевыми рычагами давления.

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