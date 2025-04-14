Зеленский: Хотим купить у США Patriot, но нам не продают

Украина готова купить у США 10 зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot за $15 млрд, однако Вашингтон отказывается продавать установки. Об в интервью телеканалу CBS News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы готовы купить (у США) и нам нужно хотя бы 10 систем [Patriot], чтобы закрыть некоторые города, и это $15 млрд. Мы готовы заплатить эти $15 млрд, мы найдем эти деньги, и все будем оплачивать», - сказал украинский лидер.

По его словам, Украина намерена покупать у США системы ПВО и другое вооружение за счет европейских партнеров.

«У нас нет систем ПВО, у нас недостаточно этих систем. Пакет с новым оружием, которое нам нужно, мы передавали Соединенным Штатам. Этот пакет мы готовы покупать. Мы обсуждали с европейскими партнерами, которые готовы вместе с нами финансировать соответствующие пакеты», - добавил Зеленский.

Утром 13 апреля российские силы нанесли ракетные удары по городу Сумы. Повторная атака привела к значительным жертвам: по данным украинских властей, погибло 32 человека, включая детей, и более 100 человек получили ранения.

4 апреля российская баллистическая ракета, предположительно "Искандер", ударила по жилому району Кривого Рога. По сообщениям, целью стал ресторан в центре микрорайона. Погибло не менее 12 человек, включая трех детей, десятки получили ранения. Эти события вызвали широкий резонанс и обвинения в адрес России в террористических действиях.

В ночь на 9 апреля более 20 российских дронов атаковали Харьков, что привело к пожарам в городе. По данным украинских властей, пострадали гражданские объекты, а службы экстренного реагирования работали над ликвидацией последствий. Информация о жертвах уточняется, но подобные атаки уже неоднократно наносили ущерб жилым кварталам.

С конца 2024 года по апрель 2025 года Россия активизировала удары по украинским городам, включая использование ракет, дронов и авиабомб. По данным ООН и украинских источников, целью часто становились объекты критической инфраструктуры, такие как электростанции и газовые сети, что приводило к отключениям света и тепла в зимний период. Однако многочисленные атаки затронули жилые дома, школы, больницы и другие гражданские объекты.