Сборную Азербайджана по триатлону возглавил чемпион мира

В Федерации триатлона Азербайджана состоялась презентация нового главного тренера национальной команды, а также был представлен отчет о деятельности за последние два года.

В заседании приняли участие члены Совета директоров Федерации и тренеры. Мероприятие открыл президент Федерации Фарид Фархадзаде. В своем выступлении он особо подчеркнул внимание и заботу, проявляемые президентом Ильхамом Алиевым к спорту. Было отмечено, что созданная в регионах современная спортивная инфраструктура и государственная поддержка спорта открывают широкие возможности для развития триатлона. Фарид Фархадзаде также выразил благодарность министру молодежи и спорта Фариду Гаибову за поддержку триатлона.

В ходе основной части мероприятия был представлен новый главный тренер национальной сборной Азербайджана - украинский специалист, чемпион мира-2012, призер чемпионатов Европы по современному пятиборью Александр Мордасов. Он рассказал участникам заседания о своих планах, касающихся подготовительного процесса, укрепления кадрового потенциала и повышения результатов на международной арене.

Затем генеральный секретарь Федерации Сеймур Гусейнов представил отчет, охватывающий деятельность за последние два года. В отчете отражены местные и международные соревнования, достижения спортсменов и планы федерации на будущее.

В заключение выступили вице-президенты и члены Исполнительного комитета, которые поделились своими рекомендациями относительно будущих целей и развития триатлона.

Участники поделились своими идеями и призвали к совместному сотрудничеству. В предстоящий период Федерация продолжит свою деятельность по развитию триатлона и улучшению международных результатов.