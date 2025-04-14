В Госслужбе вручили медали полковникам и майору

В Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики состоялась церемония вручения медалей военнослужащим, награждённым в соответствии с указом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 13 февраля 2025 года.

На основании пункта 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики полковник Азер Бабаев Азер и полковник Эльнур Гасымов удостоены медали «За Отечество», а майор Шамиль Гайгиев — медали «За военные заслуги».

Руководитель Государственной службы Мурсал Ибрагимов выразил благодарность главе государства за внимание и заботу, проявленные к личному составу службы. Затем он торжественно вручил медали награждённым военнослужащим, ещё раз поздравил их и пожелал успехов в служебной деятельности.

Отметим, что указанные военнослужащие были удостоены медалей за отличие при выполнении служебных обязанностей и поставленных задач.