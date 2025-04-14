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Страшный удар по Сумам. Неожиданное заявление украинского мэра
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Страшный удар по Сумам. Неожиданное заявление украинского мэра

Зеленский назвал потери Украины в войне

11:15 1889

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS News сообщил о масштабных потерях, которые понесла страна в ходе войны с Россией.

По его словам, Украина потеряла до 100 тысяч военнослужащих и около 13 тысяч мирных жителей. Среди погибших — более 600 детей.

Зеленский отметил, что российские силы совершили около 1700 атак по учебным заведениям и 780 ударов по медицинским учреждениям.

"Наш народ платит самую высокую цену. Мы отдали все — и финансовые ресурсы, и, что самое страшное, жизни наших людей", — подчеркнул он.

Ранее президент Украины также заявил о реальной угрозе Третьей мировой войны. Он предостерёг, что если президента России Владимира Путина не остановить, война может перерасти в глобальное противостояние, где «в мире не останется безопасного места».

Кроме того, Зеленский пригласил Дональда Трампа посетить Украину, прежде чем продвигать свой «мирный план». По его мнению, только увидев ситуацию своими глазами, Трамп сможет понять, с кем он намерен вести переговоры.

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