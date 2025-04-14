Названы самые популярные юридические журналы в Азербайджане

11 апреля Институт права и прав человека представил второй мониторинговый отчет, посвященный журналам, публикующим статьи в области юриспруденции.

На круглом столе, в котором приняли участие представители различных учреждений, ученые-юристы и представители правовых журналов, были обсуждены результаты электронного опроса, проведенного среди 152 юристов и 18 юридических изданий.

Председатель правления института Мухаммед Гулузаде представил участникам мероприятия подготовленный мониторинговый отчет и отметил, что цель института заключается не только в изучении текущего состояния юридических журналов, но и в поиске путей решения существующих проблем и приведении этих изданий в соответствие с современными научными стандартами.

Председатель коллегии адвокатов Анар Багиров в своем выступлении подчеркнул значение научно-практического журнала «Азербайджанский адвокат», учрежденного коллегией, для юридического сообщества. Он отметил, что это издание представляет собой важную платформу, содержащую как научно-теоретические, так и практические правовые материалы и способствующую обмену мнениями между юристами.