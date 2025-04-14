Названы самые популярные юридические журналы в Азербайджане

11 апреля Институт права и прав человека представил второй мониторинговый отчет, посвященный журналам, публикующим статьи в области юриспруденции.
На круглом столе, в котором приняли участие представители различных учреждений, ученые-юристы и представители правовых журналов, были обсуждены результаты электронного опроса, проведенного среди 152 юристов и 18 юридических изданий.
Председатель правления института Мухаммед Гулузаде представил участникам мероприятия подготовленный мониторинговый отчет и отметил, что цель института заключается не только в изучении текущего состояния юридических журналов, но и в поиске путей решения существующих проблем и приведении этих изданий в соответствие с современными научными стандартами.
Председатель коллегии адвокатов Анар Багиров в своем выступлении подчеркнул значение научно-практического журнала «Азербайджанский адвокат», учрежденного коллегией, для юридического сообщества. Он отметил, что это издание представляет собой важную платформу, содержащую как научно-теоретические, так и практические правовые материалы и способствующую обмену мнениями между юристами.
Согласно результатам опроса, в список самых читаемых журналов вошли: «Азербайджанский адвокат» (57,2 процента), «Закон» (38,8 процента), «Азербайджанский юридический журнал» (37,5 процента), «Baku State University Law Review» (27,6 процента), «Международное право и проблемы интеграции» (19,7 процента) и «İnjuria» (19,7 процента).
В ходе обсуждений было проведено подробное рассмотрение текущего состояния юридических журналов, прозвучали интересные предложения по улучшению ситуации в этой сфере.
Отметим, что после публикации результатов первого мониторинга на официальном сайте института была создана единая платформа с контактной информацией юридических журналов, издаваемых в стране, а также единая поисковая база по статьям, опубликованным в этих журналах.
В базу были добавлены 1063 статьи из 18 журналов, что облегчает доступ к ним как для читателей, так и для авторов, желающих опубликовать свои материалы. Кроме того, с целью повышения качества журналов институт представил широкой общественности «Правила оформления научных статей в области юриспруденции».