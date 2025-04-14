The Economist о роли Азербайджана в Среднем коридоре

Тема безопасной и быстрой транспортировки грузов, ставшая особо актуальной на фоне происходящих в европейском и ближневосточном регионах событий и «турбулентности» в системе международной торговли, находится в центре внимания влиятельных мировых СМИ.

Статью перспективам развития Транскаспийского транспортного маршрута - Среднего коридора и роли Азербайджана в повышении его эффективности, посвятило и авторитетное издание The Economist.

Красной нитью в публикации проходит мысль об особом значении этого маршрута на фоне геополитических кризисов, что еще раз акцентирует внимание на своевременности и стратегической дальновидности шагов официального Баку, еще два десятилетия назад сделавшего ставку на развитие транспортных коммуникаций и модернизацию инфраструктуры вкупе с запуском железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.

Напомнив о начале реализации многомиллиардного проекта по строительству новой железнодорожной линии через Кыргызстан и Узбекистан, которая станет частью Среднего коридора, The Economist пишет, что геополитические кризисы — от Украины до Красного моря — вынуждают Пекин переосмысливать свои логистические стратегии и наращивать устойчивость внешнеэкономических связей, особенно с учетом подскочивших из-за войны страховых ставок, возросших рисков и увеличившихся сроков доставки.

Альтернативой в этих условиях стал маршрут через порты Каспийского моря — Средний коридор, а новый участок через Кыргызстан и Узбекистан позволит сделать этот путь ещё короче и эффективнее. Издание подчеркивает, что Пекин, выдвинувший инициативу «Один пояс — один путь», делает ставку на экспорт, так как он - главный драйвер китайской экономики, а «альтернативные маршруты позволяют быстрее доставлять чувствительные к срокам грузы, увеличивают влияние Китая в регионе и создают более устойчивые каналы поставок».