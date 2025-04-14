США и Иран договорились о втором раунде ядерных переговоров

По данным журналистов, Вашингтон остался доволен итогами первой встречи, состоявшейся 12 апреля, и настаивает на том, чтобы следующий раунд прошёл в формате прямого диалога — впервые за долгое время. В переговорах примут участие спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

Об этом сообщает издание Axios, ссылаясь на источники, знакомые с ходом подготовки.

Соединённые Штаты и Иран проведут второй раунд ядерных переговоров уже в субботу, 19 апреля, в столице Италии.

Источник сообщает, что первая встреча прошла «содержательно, серьёзно и продуктивно», несмотря на начальное недоверие между сторонами. Иранская делегация напомнила, что Дональд Трамп уже выходил из предыдущей ядерной сделки, поэтому опасения по поводу повторения этого сценария сохраняются. Со своей стороны США выразили обеспокоенность потенциальной военной составляющей иранской ядерной программы.

Вашингтон настаивает, чтобы Тегеран предпринял конкретные шаги по удалению от порога создания ядерного оружия. Один из таких шагов, по информации Axios, может включать «разбавление» запасов урана, обогащённого до почти 60% — уровня, близкого к оружейному.

Хотя переговоры состоятся не в Омане, как раньше, оманские посредники всё равно будут присутствовать. Однако в этот раз обсуждение может пройти уже с участием обеих делегаций в одной комнате.

Напомним, в 2020-х годах администрация Трампа вышла из прежнего ядерного соглашения с Ираном и позже начала инициативу по заключению новой сделки. Первый этап непрямых консультаций между сторонами прошёл 12 апреля — тогда обсуждались условия по иранской ядерной программе и возможное смягчение санкционного давления.