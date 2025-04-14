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Страшный удар по Сумам. Неожиданное заявление украинского мэра
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Страшный удар по Сумам. Неожиданное заявление украинского мэра

Посольство Украины в Азербайджане приспустило флаги

11:40 445

Посольство Украины в Азербайджане приспустило флаги и открыло электронную книгу траура по погибшим в результате ракетного удара по украинскому городу Сумы. Об этом посол Украины в Баку Юрий Гусев написал на своей странице в социальных сетях.

«Сегодня государственные флаги в посольстве Украины в Азербайджанской Республике и зарубежных дипломатических учреждениях Украины по всему миру приспущены в знак траура по погибшим. <...> Погибло 34 человека, пострадало еще 117 человек. Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших», - написал Гусев.

Посол отметил, что электронная книга траура будет действовать 14 и 15 апреля. Выразить соболезнования можно отправив электронное письмо на адрес [email protected].

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