Баку и Доха нацелены на медицинское партнёрство

В завершение министр здравоохранения Азербайджана выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

В своем выступлении Теймур Мусаев указал и на наличие широкого потенциала для развития отношений между Азербайджаном и Катаром в области здравоохранения. По словам министра, есть все необходимые условия для обмена современной методической и научно-практической информацией в области непрерывного профессионального обучения медицинских специалистов.

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Катаром. Министр отметил особый вклад взаимных визитов на высшем уровне в расширение связей между нашими странами.

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Государства Катар в нашей стране Мохаммеда Хамада Саада аль-Фухаида аль-Хаджри.

В свою очередь Мохаммед Хамад Саад аль-Фухаид аль-Хаджри подчеркнул высокий уровень двухсторонних связей и отметил, что между нашими странами существуют исторические, традиционно дружеские отношения.

Дипломат также выразил заинтересованность его страны в расширении сотрудничества с Азербайджаном в области здравоохранения и медицинской науки.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по подготовке квалифицированных кадров в сфере здравоохранения и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.