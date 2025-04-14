Кыргызстан выразил протест России из-за инцидента в бане

МИД Кыргызстана вручил российскому послу Сергею Вакунову ноту в связи с массовыми задержаниями мигрантов и применением силовых мер.
По данным пресс-службы, в понедельник состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Кыргызстана Алмаза Имангазиева с Вакуновым в связи с произошедшими 11 апреля массовыми задержаниями кыргызов в московском банном комплексе «Бодрость».
«Российской стороне вручена официальная нота с просьбой предоставить информацию об основаниях проведенной правоохранительными органами операции, а также применении силовых мер в отношении граждан, и в случае необоснованности применения силы принять соответствующие меры в отношении представителей правоохранительных органов Москвы по данному инциденту», - отметили в МИД.
Кыргызские СМИ сообщают, что после проведения операции задержаны 24 кыргыза, из них четверых депортируют из России.
Ранее депутат парламента Кыргызстана Жанар Акаев возмутился реакцией МИД страны на инцидент в бане. «Говорят, что задержанных заставили есть полкилограмма острого перца. Когда спросили причину, им ответили, что из-за неприязни. А говорим, что мы союзники, стратегические партнеры. Но они унижают наших граждан. Видел реакцию Министерства иностранных дел КР. Так же нельзя. Приглашайте посла РФ в КР. Вручите ноту. Говорите, что у нас в Москве более 70 тысяч мигрантов. Им лучше вернуться, чем так унижаться. Заставляли наших граждан есть сигареты. Нельзя так сидеть и молчать», — сказал Акаев.
Депутат выразил недовольство тем, что глава Минтруда Кыргызстана продолжает хранить молчание по этой ситуации. «Почему он не позвонит министру в России и не проведет переговоры? В одном из спортзалов кыргызов избили, сломали ребра, челюсти. Сейчас они боятся писать заявление. Чего боитесь? Мы независимое государство и должны дать им ответ», — подчеркнул Акаев.