Кыргызстан выразил протест России из-за инцидента в бане

«Российской стороне вручена официальная нота с просьбой предоставить информацию об основаниях проведенной правоохранительными органами операции, а также применении силовых мер в отношении граждан, и в случае необоснованности применения силы принять соответствующие меры в отношении представителей правоохранительных органов Москвы по данному инциденту», - отметили в МИД.

По данным пресс-службы, в понедельник состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Кыргызстана Алмаза Имангазиева с Вакуновым в связи с произошедшими 11 апреля массовыми задержаниями кыргызов в московском банном комплексе «Бодрость».

Кыргызские СМИ сообщают, что после проведения операции задержаны 24 кыргыза, из них четверых депортируют из России.

Ранее депутат парламента Кыргызстана Жанар Акаев возмутился реакцией МИД страны на инцидент в бане. «Говорят, что задержанных заставили есть полкилограмма острого перца. Когда спросили причину, им ответили, что из-за неприязни. А говорим, что мы союзники, стратегические партнеры. Но они унижают наших граждан. Видел реакцию Министерства иностранных дел КР. Так же нельзя. Приглашайте посла РФ в КР. Вручите ноту. Говорите, что у нас в Москве более 70 тысяч мигрантов. Им лучше вернуться, чем так унижаться. Заставляли наших граждан есть сигареты. Нельзя так сидеть и молчать», — сказал Акаев.

Депутат выразил недовольство тем, что глава Минтруда Кыргызстана продолжает хранить молчание по этой ситуации. «Почему он не позвонит министру в России и не проведет переговоры? В одном из спортзалов кыргызов избили, сломали ребра, челюсти. Сейчас они боятся писать заявление. Чего боитесь? Мы независимое государство и должны дать им ответ», — подчеркнул Акаев.