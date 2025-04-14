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Страшный удар по Сумам. Неожиданное заявление украинского мэра
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Страшный удар по Сумам. Неожиданное заявление украинского мэра

Скандал между Алжиром и Францией разгорается

12:21 213

Алжир дал 48 часов 12 сотрудникам французского посольства из числа приписаннных к Министерству внутренних дел, чтобы покинуть страну, сообщили в понедельник в МИДе Франции.

По словам министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро, это решение может быть реакцией на задержание трёх алжирских граждан, подозреваемых в совершении тяжких преступлений на территории Франции.

Речь идёт о деле Амира Бухорса, известного как Амир DZ, влиятельного алжирца, проживающего во Франции. В апреле 2024 года его якобы пытались похитить. Бухорс активно публикует материалы, критикующие алжирские власти.

В пятницу, 11 апреля, по этому делу были предъявлены обвинения трём лицам, включая сотрудника алжирского консульства.

В субботу вечером МИД Алжира выступил с заявлением, пообещав «решительный ответ» на действия Франции. В Алжире назвали ситуацию «неприемлемой» и подчеркнули, что она наносит серьёзный ущерб отношениям между странами.

Жан-Ноэль Барро «просит алжирские власти отказаться от этих мер по депортации без связи с текущим судебным разбирательством» по делу Амира DZ. «Если решение о высылке наших агентов останется в силе, у нас не будет другого выбора, кроме как немедленно ответить на него», - предупреждил министр.

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