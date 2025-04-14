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Иранцы отчитаются перед Россией о переговорах с США

12:25 537

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи посетит Россию в конце этой недели для проведения консультаций. Об этом сообщил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи в ходе пресс-конференции.

«На этой же неделе состоится заранее запланированная поездка Аббаса Аракчи в Москву, точнее в конце этой недели. Конечно, эта возможность также будет использована для проведения консультаций по теме последних событий, а именно переговоров (с США) в Маскате», - сказал он.

12 апреля в Маскате, столице Омана, прошли непрямые переговоры между Ираном и США, посвященные иранской ядерной программе и возможности снятия санкций. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую — спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Переговоры проходили при посредничестве главы МИД Омана Бадра аль-Бусаиди, который передавал сообщения между сторонами, находившимися в разных помещениях.

Первый раунд переговоров состоялся 12 апреля и длился около 2,5 часов. Обсуждались вопросы ядерной программы Ирана, снятия американских санкций и смягчения ограничений на экспорт иранской нефти. Иран подчеркивал «мирный характер» своей ядерной программы и готовность к диалогу при условии «отсутствия угроз и давления» со стороны США. Атмосфера переговоров была описана как «конструктивная и уважительная». По итогам встречи стороны договорились о втором раунде, запланированном на 19 апреля в Омане.

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