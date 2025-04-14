Американское оружие оказалось у боевиков в Пакистане

Американское оружие, оставленное в Афганистане после вывода войск США в 2021 году, массово всплыло на черном рынке Пакистана и оказалось в распоряжении сепаратистских группировок.

По данным издания, США оставили афганским властям оружия на сумму около 7 миллиардов долларов — в том числе 250 тысяч штурмовых винтовок, 18 тысяч приборов ночного видения и тысячи других оборонных систем. В Пентагоне утверждают, что ответственность за это вооружение больше не лежит на США, так как оно было официально передано афганскому правительству.

После прихода к власти в Афганистане движения «Талибан» эти запасы оружия стали переправляться через слабо охраняемую границу в Пакистан. Один из местных торговцев рассказал WP, что новейшие американские приборы ночного видения продавались по заниженным ценам: устройства стоимостью $2000 продавались всего за $300. К 2025 году такие товары по-прежнему доступны на пакистанских рынках.

Согласно источникам из правительства Пакистана, эти вооружения сейчас используются боевиками «Движения талибов Пакистана» и белуджскими сепаратистами. Так, во время нападения на пассажирский поезд 11 марта, осуществленного «Армией освобождения Белуджистана», применялось именно американское оружие.

Пакистанские спецслужбы заявляют, что техническое оснащение боевиков, включая приборы ночного видения и дроны, серьезно осложняет борьбу с ними.

На фоне растущей угрозы пакистанские власти обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой вмешаться и остановить распространение американского оружия.