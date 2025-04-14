Обвал мировых рынков: худшая неделя за пять лет

За неделю, завершившуюся 9 апреля, глобальные фонды облигаций столкнулись с крупнейшим оттоком капитала за более чем пять лет, поскольку инвесторы отказывались даже от традиционно более надежных облигаций из-за страхов о рецессии и обострения торговой войны между США и Китаем, которые усиливают беспокойство относительно инфляции в Соединенных Штатах.

По данным LSEG Lipper, из мировых облигационных фондов было выведено 25,71 млрд долларов — самый значительный недельный отток с 1 апреля 2020 года.

Фонды облигаций США потеряли 15,64 млрд долларов, что стало крупнейшим оттоком за 27 месяцев. Европейские облигационные фонды лишились 12,72 млрд долларов, в то время как азиатские фонды привлекли скромный приток в 289 млн долларов.

Высокодоходные облигации и фонды участия в займах зафиксировали чистые продажи на 15,92 млрд и 6,69 млрд долларов соответственно.

Фонды денежного рынка, напротив, привлекли 25,8 млрд долларов, продолжая наращивать приток вторую неделю подряд.

Глобальные фонды акций также пострадали: из них было выведено 10,7 млрд долларов на фоне высокой волатильности рынка.

Секторальные фонды акций пережили рекордный отток. Финансовый сектор потерял 3,23 млрд долларов, здравоохранение — 1,21 млрд долларов, а технологический сектор — 867 млн долларов.

В то же время биржевые фонды золота и драгоценных металлов привлекли 1,03 млрд долларов, зафиксировав чистый приток девятую неделю подряд.

Из фондов акций и облигаций развивающихся рынков инвесторы забрали чистыми 4,9 млрд и 3,6 млрд долларов соответственно, что стало максимальным недельным оттоком более чем за четыре месяца.