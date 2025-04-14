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Страшный удар по Сумам. Неожиданное заявление украинского мэра
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Страшный удар по Сумам. Неожиданное заявление украинского мэра

Так выглядит заново отстроенный Забух

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12:50 1521

Заново отстроилось освобожденное от оккупации село Забух Лачинского района Азербайджана. Изгнанные с малой родины жители этого села вернулись сюда после исторической победы азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев в рамках I Государственной программы «Большое возвращение» при поддержке специального представительства президента Азербайджанской Республики подготовил видеоролик из села Забух.

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