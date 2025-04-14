Так выглядит заново отстроенный Забух

Заново отстроилось освобожденное от оккупации село Забух Лачинского района Азербайджана. Изгнанные с малой родины жители этого села вернулись сюда после исторической победы азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев в рамках I Государственной программы «Большое возвращение» при поддержке специального представительства президента Азербайджанской Республики подготовил видеоролик из села Забух.