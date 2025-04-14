USD 1.7000
EUR 1.9326
RUB 2.0400
Подписаться на уведомления
Страшный удар по Сумам. Неожиданное заявление украинского мэра
Новость дня
Страшный удар по Сумам. Неожиданное заявление украинского мэра

МЧС предупреждает жителей Азербайджана

12:55 1259

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к гражданам в связи с ожидаемым ухудшением погоды.

Ранее Национальная гидрометеорологическая служба предупредила о сильных осадках в ряде районов страны в ночь с 14 на 15 апреля, а к 16 апреля ожидаются ливневые дожди.

В связи с этим прогнозируются грозы, усиление ветра, паводки и сели в горных районах.

МЧС рекомендует избегать опасных зон, при угрозе наводнения — подниматься на возвышенности, в сильный ветер — не подходить к легким конструкциям, линиям электропередачи и деревьям. Владельцам маломерных судов советуют воздержаться от выхода в море.

Во время грозы следует отключать электроприборы, не пользоваться телефонами и оставаться в укрытии. Водителям рекомендуется остановить машину, закрыть окна и дождаться окончания непогоды.

Доллар лихорадит
Доллар лихорадит
14:21 286
The Economist о роли Азербайджана в Среднем коридоре
The Economist о роли Азербайджана в Среднем коридоре
11:37 1635
SOCAR обогнала по объемам поставок Великобританию
SOCAR обогнала по объемам поставок Великобританию наш комментарий
03:09 3653
Нерадужные прогнозы для нефти
Нерадужные прогнозы для нефти
13:39 989
На Кубе готовятся к вторжению США
На Кубе готовятся к вторжению США наша корреспонденция
02:35 3691
Сборную Азербайджана по триатлону возглавил чемпион мира
Сборную Азербайджана по триатлону возглавил чемпион мира ФОТО
12:06 1709
Когда свобода страшнее колониализма
Когда свобода страшнее колониализма заметки на полях; все еще актуально
02:54 4482
Обвал мировых рынков: худшая неделя за пять лет
Обвал мировых рынков: худшая неделя за пять лет
12:45 1602
Скандал между Алжиром и Францией разгорается
Скандал между Алжиром и Францией разгорается
12:21 2088
У Зеленского опровергли заявление о 100 тысячах погибших военных
У Зеленского опровергли заявление о 100 тысячах погибших военных обновлено 13:06
13:06 4002
«Они совершили ошибку»: Трамп о российском ударе по Сумам
«Они совершили ошибку»: Трамп о российском ударе по Сумам видео
10:40 3916

ЭТО ВАЖНО

Доллар лихорадит
Доллар лихорадит
14:21 286
The Economist о роли Азербайджана в Среднем коридоре
The Economist о роли Азербайджана в Среднем коридоре
11:37 1635
SOCAR обогнала по объемам поставок Великобританию
SOCAR обогнала по объемам поставок Великобританию наш комментарий
03:09 3653
Нерадужные прогнозы для нефти
Нерадужные прогнозы для нефти
13:39 989
На Кубе готовятся к вторжению США
На Кубе готовятся к вторжению США наша корреспонденция
02:35 3691
Сборную Азербайджана по триатлону возглавил чемпион мира
Сборную Азербайджана по триатлону возглавил чемпион мира ФОТО
12:06 1709
Когда свобода страшнее колониализма
Когда свобода страшнее колониализма заметки на полях; все еще актуально
02:54 4482
Обвал мировых рынков: худшая неделя за пять лет
Обвал мировых рынков: худшая неделя за пять лет
12:45 1602
Скандал между Алжиром и Францией разгорается
Скандал между Алжиром и Францией разгорается
12:21 2088
У Зеленского опровергли заявление о 100 тысячах погибших военных
У Зеленского опровергли заявление о 100 тысячах погибших военных обновлено 13:06
13:06 4002
«Они совершили ошибку»: Трамп о российском ударе по Сумам
«Они совершили ошибку»: Трамп о российском ударе по Сумам видео
10:40 3916
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться