МЧС предупреждает жителей Азербайджана

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к гражданам в связи с ожидаемым ухудшением погоды.

Ранее Национальная гидрометеорологическая служба предупредила о сильных осадках в ряде районов страны в ночь с 14 на 15 апреля, а к 16 апреля ожидаются ливневые дожди.

В связи с этим прогнозируются грозы, усиление ветра, паводки и сели в горных районах.

МЧС рекомендует избегать опасных зон, при угрозе наводнения — подниматься на возвышенности, в сильный ветер — не подходить к легким конструкциям, линиям электропередачи и деревьям. Владельцам маломерных судов советуют воздержаться от выхода в море.

Во время грозы следует отключать электроприборы, не пользоваться телефонами и оставаться в укрытии. Водителям рекомендуется остановить машину, закрыть окна и дождаться окончания непогоды.