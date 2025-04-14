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CША лишили Россию доступа к медицинской базе данных

13:05 866

США лишили Россию доступа к базам своих медицинских и научных организаций, узнал «Коммерсантъ». В них хранилась информация об американцах с психическими расстройствами, онкологией, болезнью Альцгеймера, Паркинсона, Дауна, а также о тех, кто злоупотребляет алкоголем или наркотиками.

Причиной стал указ бывшего президента Джо Байдена, подписанный в 2024 году с целью защиты медико-генетических данных граждан США от «стран, вызывающих беспокойство». Помимо России, в составленный Госдепом список попали Китай, Иран, Северная Корея, Куба и Венесуэла. Ученые из этих государств больше не могут пользоваться «хранилищами данных с контролируемым доступом» (Сontrolled-Access Data Repositories, CADR), в том числе базой Национального института рака США SEER, содержащей статистику по онкологическим заболеваниям во всех штатах.

Ограничения могут нанести серьезный урон российской науке и медицине, поскольку эти данные нужны для проведения научных исследований и разработки новых лекарств, заявил младший научный сотрудник Института регенеративной медицины Сеченовского университета Сергей Ткачев.

До этого, в июне 2022 года, Россия потеряла доступ к Human Gene Mutation Database (HGMD) — крупной базе данных мутаций, и американские источники служили «запасным выходом» — например, при исследованиях и терапии рака, отметил эксперт. Ткачев пояснил, что современные фармразработки основаны на комплексном анализе генома, транскриптома (совокупность всех транскриптов, РНК-молекул, присутствующих в клетке или ткани в определенный момент времени) и протеома (информация о белках) пациентов. Это особенно важно при создании таргетных лекарств против конкретных заболеваний.

«В результате возникает риск, что мы будем вынуждены закупать готовые зарубежные препараты, что обходится дороже и уводит финансовые ресурсы за границу. Более того, подобная зависимость в сфере, напрямую влияющей на здоровье населения, ставит страну в уязвимое положение и усиливает технологический разрыв с мировыми лидерами», — подчеркнул Ткачев. При этом он признал, что с помощью данных CADR можно было изучать, как устроено американское общество, чем болеет население и какие у него есть потенциальные уязвимости.

У России все еще сохраняется доступ к pubmed — бесплатной поисковой системе по биомедицинским исследованиям, которая поддерживается Национальными институтами здравоохранения США. Кроме того, правительство планирует запустить до 1 сентября 2025 года свою «Национальную базу генетической информации». Согласно постановлению Кабмина от 31 января 2024 года, доступ к ней будут иметь органы власти, лаборатории и медицинские организации. Создание и ввод системы должно обеспечить Минобрнауки, а ее оператором будет возглавляемый другом президента Михаилом Ковальчуком Курчатовский институт.

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