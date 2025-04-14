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Страшный удар по Сумам. Неожиданное заявление украинского мэра
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Страшный удар по Сумам. Неожиданное заявление украинского мэра

Трамп обрушился с критикой на 60 Minutes за интервью с Зеленским

13:09 1518

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал программу «60 Minutes» на телеканале CBS после выхода двух сюжетов — об Украине и Гренландии.

Один из выпусков включал интервью с Владимиром Зеленским, в котором украинский президент заявил, что «на 100% ненавидит» Путина, и отметил наличие пророссийских настроений в США.

В своем посте в Truth Social Трамп обвинил CBS в «клеветническом и унизительном» упоминании его имени почти в каждом выпуске. Он назвал канал «вышедшим из-под контроля» и заявил, что тот «должен заплатить большую цену» за подобное поведение.

Глава Белого дома призвал председателя Федеральной комиссии по коммуникациям Брендана Карра наложить максимальные штрафы на канал за «незаконные действия».

Телеканал CBS пока не прокомментировал заявление президента.

Ранее Трамп уже подавал иск на 20 миллиардов долларов против 60 Minutes — по его словам, интервью с Камалой Харрис в 2024 году было смонтировано так, чтобы выставить ее в выгодном свете. Сейчас, по данным СМИ, идут переговоры между CBS и юристами Трампа о возможном урегулировании.

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