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FOMO Baku вошел в ТОП-100 клубов мира по версии DJMag, заняв 65-е место в 2025 году

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19:30 325

FOMO Baku с гордостью сообщает о своём официальном включении в престижный рейтинг Top 100 Clubs журнала DJ Mag за 2025 год, заняв 65-ю позицию — на десять строчек выше по сравнению с прошлым годом. Этот глобальный опрос, проводимый культовым британским изданием DJ Mag, остается одним из самых авторитетных ориентиров в сфере ночной жизни, отражая мнение клабберов, меломанов и профессионалов индустрии со всего мира.

Это достижение стало важной вехой для стремительно развивающейся электронной сцены Азербайджана, подчёркивая растущее значение Баку на карте мировой клубной культуры.

Расположенный в самом сердце столицы, FOMO Baku за короткое время превратился в международный центр притяжения для ценителей электронной музыки. Умело сочетая наследие танцевальной культуры с инновационным подходом и прогрессивной эстетикой, клуб уверенно удерживает позицию ведущей площадки ночной жизни Баку. Только за последний год сцену FOMO озарили выступления таких выдающихся артистов, как Adriatique, Âme, Dixon, Pete Tong, Adam Ten, CamelPhat, Andy Bros и Emanuel Satie, превратив каждую ночь в незабываемое музыкальное путешествие.

Особое место в репертуаре клуба занимает авторская серия мероприятий «Eleven» by Peredel — концептуальное шоу, завораживающее местную и международную публику своим уникальным музыкальным нарративом, неповторимым талантом артистов и потрясающей энергетикой. Каждое событие серии становится актом объединения — в ритме, эмоциях и невероятном музыкальном настроении.

В захватывающем клубном сезоне 2025 года FOMO Baku остается символом прогресса, энергии и музыкальной смелости. Мы искренне благодарим наше уникальное сообщество, талантливых артистов, преданную команду и всех, кто поддержал нас своим голосом и верой в нашу миссию.

Ночная жизнь Баку не просто развивается — она набирает высоту.

И это только начало…

Вся информация о предстоящих и прошедших мероприятиях, эксклюзивные плейлисты, медиа-контент и многое другое доступны на сайте клуба: www.fomobaku.com— ваш проводник в мир FOMO.

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