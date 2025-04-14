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В Ереване протестуют

13:19 1126

В Ереване у здания правительства Армении проходит протест представителей малого бизнеса, выступающих против повышения налогов, сообщают армянские СМИ.

Участники акции собрали свыше 2300 подписей, требуя отменить новые налоговые меры.

Руководитель Ассоциации сотрудничества малого и среднего бизнеса Акоп Авакян подчеркнул, что власти игнорируют диалог с предпринимателями и принимают решения, не учитывая их позицию. По его мнению, отказ пересмотреть налоговую политику приведёт к негативным последствиям.

С 1 января в Армении действуют изменения в Налоговом кодексе: налог с оборота для хозяйствующих субъектов, не предоставляющих документы на закупку товаров, увеличен с 5% до 10%, а для тех, кто такие документы предоставляет, снижен до 1,5%.

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