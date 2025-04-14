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Врачей предупредили: операционная – это вам не студия

Ульвия Худиева
13:23 992

Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения предупредил врачей, включающих прямую трансляцию в социальных сетях.

В центре заявили, что при поступлении официального обращения, связанного с возникновением серьезной угрозы жизни и здоровью населения, вопрос тщательно расследуется, и в случае выявления нарушений законодательства проводятся внеплановые проверки.

«Съемка во время операций допускается исключительно в научно-образовательных целях с соблюдением санитарно-гигиенических норм и использованием специального технического оборудования, установленного в операционных в соответствии с требованиями стерильности. Проведение съемок с использованием других устройств нарушает гигиенические нормы и создает благоприятные условия для распространения инфекций.

Публикации медицинского характера, выступления врачей на научных форумах и в обществе, а также просветительская деятельность в СМИ должны соответствовать этическим нормам, ограничиваться объективной научно-практической информацией и не содержать элементов нездоровой конкуренции, рекламы или саморекламы.

В приказе также отмечается, что врач не должен допускать использования своей должности для рекламы или продвижения интересов других юридических или физических лиц. Согласно статье 29.1 Закона Азербайджанской Республики «О рекламе», такие действия считаются рекламой, а в соответствии со статьей 428.4 Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики за рекламу запрещенных методов лечения, профилактики, диагностики и реабилитации должностные лица штрафуются на сумму от 300 до 500 манатов, юридические лица — от 1000 до 2000 манатов», - отмечается в заявлении.

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