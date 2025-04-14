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Нерадужные прогнозы для нефти

13:39 1000

Аналитики Goldman Sachs Group во второй раз за последнее время понизили прогнозы для цен на нефть на текущий и следующий годы из-за рисков рецессии и роста предложения со стороны стран ОПЕК+.

Согласно прогнозам экспертов, средняя цена Brent на текущий год теперь ожидается на уровне 63 долларов за баррель (ранее — 69 долларов), а WTI — 59 долларов за баррель (ранее — 66 долларов).

Для 2026 года прогноз по Brent ухудшен до 58 долларов за баррель (с 62 долларов), а по WTI — до 55 долларов за баррель (с 59 долларов).

По оценкам Goldman Sachs, к концу 2025 года мировой спрос на нефть вырастет лишь на 300 тыс. баррелей в сутки из-за введения масштабных тарифов администрацией президента США Дональда Трампа. Ранее ожидался рост на 600 тыс. баррелей в сутки.

«Цены на нефть могут оказаться выше наших прогнозов, если администрация США неожиданно изменит тарифную политику, что станет позитивным сигналом для рынков, потребителей и бизнеса», — отмечают аналитики в своем обзоре.

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