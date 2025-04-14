Трамп едет к саудитам с большими подарками

Соединенные Штаты и Саудовская Аравия подпишут предварительное соглашение о сотрудничестве в реализации амбиций королевства по развитию гражданской атомной промышленности, сообщил в минувшее воскресенье министр энергетики США Крис Райт в Эр-Рияде. Намеченный в ближайшее время визит Дональда Трампа в монархии Персидского залива обещает быть весьма результативным. Все как любит американский президент – с контрактами для американской промышленности на огромные суммы, «сделаем Америку снова великой» и – появлением у Саудовской Аравии собственной атомной промышленности.

О том, что собственные атомные мощности ему совершенно необходимы Эр-Рияд решил еще в начале 2000-х годов. Причем – мощности полного цикла, от производства желтого кека, уранового полуфабриката, являющегося важнейшим ингредиентом для производства топлива для АЭС, до самих ядерных реакторов. Причем, с самого начала под это решение саудитами было подведено безукоризненное экономическое обоснование – производство атомной энергии позволило бы продавать высвободившеюся нефть на международные рынки. С чем довольно трудно спорить, поскольку треть ежедневной нефтедобычи саудитов сегодня идет на производство электроэнергии для внутреннего потребления. Да еще и по субсидированным ценам. Но воплотить в жизнь этот план мешали два обстоятельства. Первое – далеко не все в правящей династии саудовского Королевства поддерживали столь кардинальное изменение в топливно-энергетическом балансе. Атомная энергетика для шейхов – дело совершенно новое, не то что старая добрая и давно привычная нефть. Может, оно и действительно с атомной программой будет эффективнее, ну а вдруг нет? В этом случае огромные капиталовложения не окупятся, а та же нефть – вот она, родимая, только качай да прибыль получай.

Вторая причина – жесткое противостояние атомным амбициям саудитов американского истеблишмента и в первую очередь – выходцев из Демократической партии. Дескать, мало нам головной боли с ядерной программой Ирана, так теперь еще и саудиты туда же. А как же режим нераспространения? Да к тому же и с «правами человека» у них как-то не то. В общем, вердикт был таким – рано им еще о собственной атомной промышленности думать, не доросли еще. Американо-саудовские переговоры по этому вопросу были свернуты. И, как считали в Вашингтоне, тема была положена под сукно. Но так только казалось. В скором времени саудиты сделали сильный ответный ход: в 2012 году покойный король Абдалла ибн Абдель Азиз и бывший премьер-министр Китая Вэнь Цзябао подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в деле развития саудовской ядерной программы. Китайская национальная ядерная корпорация, CNNC, предложила Саудовской Аравии построить ядерный реактор в восточном регионе страны, недалеко от Катара и Бахрейна, который к настоящему времени уже запущен и производит желтый кек, китайские геологи помогают саудитам в поиске и промышленной разработке урановых месторождений на северо-западе Королевства, а также в районе Аль-Ула, где саудиты строят город NEOM. Словом, работа закипела вопреки американским планам «сдерживания» саудитов в ядерных вопросах.

Надо отдать Трампу должное – он был первым, кто заметил этот китайско-саудовский ядерный вызов Америке. Позволить ведущему партнеру США попасть в полную зависимость от Пекина в сфере атомных технологий было бы грубейшим стратегическим просчетом для Вашингтона. А потому переговоры по атомной программе с Эр-Риядом срочно возобновились – и уже в марте 2019 года тогдашний министр энергетики США Рик Перри передал саудитам семь конфиденциальных лицензий, позволяющих Саудовской Аравии приобретать передовые ядерные технологии у американских компаний. А также он поручил генералу Майку Флинну, своему советнику по национальной безопасности и бывшему главе военной разведки США, координировать передачу ядерных технологий Саудовской Аравии. От этих новостей американские Конгресс и Сенат, в котором демократов тогда было большинство – в буквальном смысле встал на дыбы. Трампа обвинили в том, что он снабжает саудитов передовыми технологиями «без учета правовых соображений и безопасности США». А кроме того, потребовали, чтобы тот раскрыл секретные подробности ядерного сотрудничества его администрации с Саудовской Аравией.