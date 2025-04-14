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Сербия пошла на ультиматум ЕС

13:57 670

Вице-премьер Александр Вулин не вошёл в состав нового правительства Сербии, предложенного новым премьер-министром, профессором медицины Джуро Мацутой, сообщает Радио и телевидение Сербии (РТС).

Среди новых заместителей премьер-министра были предложены Синиша Мали, Ивица Дачич и Адриана Месарович. Вулина в списке нового правительства нет. Заседание по утверждению нового кабмина Сербии запланировано на завтра.

9 апреля Евросоюз предъявил Сербии ультиматум, потребовав исключить Вулина из состава нового правительства. «Из Брюсселя оказывают давление на президента [Александра] Вучича, чтобы он [Вулин] был исключен из состава нового правительства, которое будет сформировано на следующей неделе», — сообщали тогда неназванные источники.

7 апреля президент Вучич выдвинул Джуро Мацуту, не имеющего политического опыта, на пост премьер-министра. Мацута сменит Милоша Вучевича, который подал в отставку на фоне студенческих протестов.

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