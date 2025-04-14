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Доллар лихорадит

14:21 322

Американский доллар продолжает падать в понедельник, 14 апреля на фоне опасения по поводу состояния экономики США, несмотря на оживление на фондовых рынках.

Financial Times пишет, что доллар упал на 0,8% по отношению к корзине валют торговых партнеров США, усугубив свои потери после достижения трехлетнего минимума 11 апреля. Инвесторы стремятся сократить свою долю в крупнейшей экономике мира после американского удара пошлинами.

Издание отмечает, что трейдеры прогнозируют снижение процентных ставок в США на три четверти пункта в 2025 году, что несколько больше, чем до «дня освобождения» Трампа.

Reuters передает, что по отношению к корзине шести валют доллар США держится около трехлетнего минимума на уровне 99,77. Инвесторы готовятся к еще одной нестабильной неделе, поскольку введение Трампом, а затем внезапная отсрочка пошлин на товары, импортируемые в США, продолжают сеять смятение.

Евро стабилизировался на уровне 1,1359, колеблясь вблизи трехлетнего максимума пятницы, поскольку инвесторы устремились к единой валюте после кризиса доверия к доллару. Растущая нервозность среди инвесторов по поводу владения американскими активами заставила некоторых из них избавиться от этих позиций и перевести деньги на другие рынки, включая Европу, что способствовало росту евро.

Доллар опустился до 10-летнего минимума по отношению к швейцарскому франку на уровне 0,8188. Фунт стерлингов сохранил большую часть своего роста на 1,7% с прошлой недели и составил 1,3099 доллара. По отношению к иене доллар упал на 0,22% - до 143,24. Австралийский доллар вырос на 0,08% до 0,6299, продолжив свой более чем 4%-ный рост по сравнению с прошлой неделей.

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