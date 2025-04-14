Канцлер Германии призвал разрушить Крымский мост

Вооруженным силам Украины (ВСУ) нужно выйти из оборонительного положения и начать влиять на ход событий на поле боя. Об этом в интервью телеканалу ARD заявил лидер блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, передает Taggesschau.

В качестве возможной цели для наступательных действий украинских сил политик назвал Крымский мост. Мерц призвал ВСУ разрушить его, так как в Крыму находится значительная часть ресурсов для снабжения русской армии.

Ранее будущий канцлер заявил, что дальнобойные ракеты Taurus передадут Украине только при условии согласования с европейскими партнерами. По словам политика, решение вопроса о передаче требует скоординированных действий.